Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (2)

ROKETLİ SALDIRIDA ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerin sınır ötesinden düzenlediği roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Meral Akşener, ilk olarak Ahmet Şanverdi\'nin ailesini ziyaret etti. Roketli saldırıda hayatını kaybeden Şanverdi\'nin eşi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akşener, acılı aile fertleri ile sohbet etti.

Akşener ve beraberindekiler daha sonra uyuduğu odaya roket düşmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın (17) yakınlarını ziyaret etti. Çiçekle karşılandığı evde Avlar Ailesi fertleri ile sohbet eden Akşener ve ekibi daha sonra roketli saldırıda hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



İbrahim MAŞE-Mehmet YİRUN-Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)



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