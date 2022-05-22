Akşener: İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlerde birinci parti çıkacağını belirterek, " İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım" dedi.

Akşener, partisinin 100 Bininci Üye Katılım Programı'nda konuştu. Akşener, “Şu an gözlerinizi kapatın, bu ülkede bu iyi ve cesur insanların iradesi, kararı olmayıp İyi Parti kurulmamış olsaydı bugün ülkemizde ne konuşuluyor olacaktı? Bugün Türkiye’de bir umut varsa, 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa, bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin bir seçimde gideceğine inanıyorsa, bu umudu sağlayan sizlersiniz." değerlendirmesini yaptı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Allah benim ve sizlerin hem kendi huzurunda hem milletimizin huzurunda mahcup olmasına izin vermesin. Allah bizi yalancılardan eylemesin, Allah bizi zalimlerden, zulmedenlerden, iftiracılardan eylemesin. Cenabı hak bizi kutsallarımız, değerlerimiz üzerinden insanımızı, milletimizi birbirine düşürüp kavga ettiren, birbirine düşman edenlerden eylemesin. Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı siyasi partiyiz dedik, cenabı hak bu ülkeyi, bu milleti kalkındırmayı, işsiz gençsizim iş bulmasını, sanayicimizin, tarımla meşgul olan insanımızın, besicilerimizin, esnafımızın, emeklimizin, EYT’limizin yüzünü güldürenlerden eylesin. Bu gençlerin ben yurt dışında yaşamak istiyorum, korkuyorum diyenlerin umudum var demelerini sağlamalarını Allah bize nasip etsin.

25 Ekim 2017’de olamaz denileni yapmış, yapılamaz denileni başarmış iyi insanlar… İl teşkilatımız bir hedef koydu, dedi ki İstanbul’da 100 bin üyemiz olacak. Önce güldüler, Allahımıza şükür 100 bin üyeyi geçtik.

İlçe, ilçe, il, il gezmeye karar verdik. Bir kayıkçı kavgasına dönmüş olan siyasette kavgaların eksik olmadığı ama dert bilinmediği için de çözümün üretilmediği Türkiye’yi değiştireceğiz dedik. 2,5 yıldır, gezdik dolaştık. Ülkenin acı hikâyelerini anlattık. Kriz hikâyelerini de dinledik. Atanamayan öğretmenin, EYT'nin gece tencere kaynatamayan annenin, Gençlerin annelerinin, babalarının acılarına şahit olduk. Kamuoyunun bilgisine sunduk. Bugün dertler konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Birlikte yaptığımız yoğun çalışmadır.

Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları, saraylardan burnunu dışarı uzatmayıp her bir yeri saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla attaya gönderir.

Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da birinci parti olacağız biz.

Aradan 4 ay geçti anket sahipleri 'Parlamenter sisteme dönülsün mü?' sorusunu sormaya başladılar. Bunu tartıştıran biziz.Sonra anketlerde adını koyduğumuz güçlendirilmiş sistem öne çıkmaya başladı. Sonuç olarak 6'lı masanın sonucu yayınladığımız metin ortaya çıktı. 3 yılın sonunda 6 partinin tamamının onayı ve öneriyle imzalanmış ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır.

"İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım"

Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler sandıkta gidecekler.

İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım.

"Seçim yapılacak efendiler"

Sizden bir şey istiyorum, Türkiye genelinde birinci parti çıkacağız. Seçime hazır ve nazır olacağız, seçmenin oyunu namusumuz bileceğiz. İktidar cirleklik yapmak için her şeyi yapıyor. Seçim yapılacak efendiler, milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini İstanbul’da İstanbullu belediye seçimleri gösterdi."



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