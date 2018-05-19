Akşener: İyi bir nakliyeci bulacağım, tarihi eşyaları saraydan köşke geri taşıyacağım

Halk TV'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına katılan İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilmesi halinde ilk iş OHAL’i kaldıracağını açıklarken, seçiminin ikinci turuna CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin kalması durumunda şartsız destek vereceğini söyledi. Akşener seçilmesi durumunda, "Seçildiğimde hemen ertesi gün OHAL kalkacak. İyi bir nakliyeci bulacağım. Çankaya Köşkü’nden saraya götürülen, bu millete ve devlete ait olan tüm tarihi eşyaları köşke geri taşıyacağım" dedi.

Akşener, “Biz milletvekilliği konusunda CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Dolayısıyla bu ittifak ile milletvekili seçimlerinde 301’i bulacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

"Ben Muharrem İnce’ye teşekkür ettim. İYİ Parti’yi kurarken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten" diyen Akşener, "Biz milletvekilliği konusunda CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Dolayısıyla bu ittifak ile milletvekili seçimlerinde 301’i bulacağımıza inanıyorum ben. “Hayır” kampanyasında çok sert çalıştım ben. 37 ile gitmişim. Buradan çıkan sonuç şu: Biz tutarlı insanlarız. Partili cumhurbaşkanlığı adı altındaki bu ucube sistemi reddettiğimiz için “Hayır” kampanyasında yer aldık ve elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Dolayısıyla parlamenter sisteme elbette geri döneceğiz. Ama önce bir Anayasa hazırlanması gerekiyor. Saadet Partisi ve CHP’nin böyle bir taslak hazırladıklarına dair bir bilgimiz var. Biz de hazırlayacağız. Arkadaşlarımız birbirleriyle iletişim halinde" şeklinde konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

"Medya her türlü karartmayı bana uyguluyor. 6 ay içinde 61 ile gittim ve bundan hiç kimsenin haberi yok. Sayın Erdoğan’ın tek korktuğu kişi benim, bu şeref bana ait. Çünkü Sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçer. O rakipleri çerçevenin içine koyar, sonra onu tekmeler. Bu çerçevenin içine uymayan bir kişi var, o da Meral Akşener"