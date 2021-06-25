Akşener'den Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Vesayetten sıyrılarak görevini yapmaya davet ediyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını durdurmak için Danıştay'a yaptığımız başvurumuzdan hâlâ ses yok" diyerek Danıştay'ı görevini yapmaya çağırdı.

Akşener Twitter hesabından, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını durdurmak için Danıştay'a yaptığımız başvurumuzdan hâlâ ses yok. Danıştay'ı, kadınlara olan sorumluğunun farkındalığına ve 1 Temmuz'u beklemeden üzerindeki vesayetten sıyrılarak görevini yapmaya davet ediyorum. #DanışayOrdaMısın" değerlendirmesini yaptı.