Akşener'in randevu vermediği Ümit Özdağ: Meral Hanım’a çok kızgınım, bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özdağ'a randevu vermediğini yazdı.

Selvi, "Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. 'Meral Hanım’a çok kızgınım' dedi. 'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım' diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İyi Parti grup toplantısına da katılmayacak." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında, "Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor ama adım adım yeni bir parti kurmaya doğru gidiyor. Ümit Özdağ MHP’ye dönemez. İyi Parti’den de ikinci kez ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den biraz daha milliyetçi bir parti..." görüşünü savundu.