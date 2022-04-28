Akşener'in dinlediği esnaf: Öğrencilerimiz parasızlıktan içecek alamıyor, sadece dürüm alabiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Kepez ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kepezli bir lokantacı, “İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz” dedi. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci ise “Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden” diye konuştu.

Meral Akşener, bugün Kepez’de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Akşener, öğrencilerle de sohbet etti.

Akşener, öğrencilerin sık kullandığı bir lokantayı işleten esnafa “İşler nasıl” diye sordu. Esnaf, “İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz. Alım gücü düşük, hele öğrencinin tamamen düşük. Burası ‘öğrenci kafeler caddesi’ olarak geçiyor” yanıtını verdi.

Bir çiğköfte işletmecisi ise Akşener şunları söyledi:

“Küçük bir çiğköftecide 10 kişi çalışıyoruz. Bizim fiyatlarımız biraz düşük. Müşterinin alım gücü gerçekten zayıf. Şöyle bir fiyatlara bakarsanız, 90 liraya bir 1 kilo çiğköfte satıyoruz; deyim yerindeyse bulgur. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Hayat o kadar pahalandı ki yapacak bir şey yok.”

Çiğköftecide çalışan bir öğrenci ise Akşener’e, “Şu dönemde öğrenci olunmasa bile ailenin desteğiyle geçinebilmek zor. Kendi başımıza bir yerlere gelebilmeye çalışıyoruz. Öğretmenlik okudum” dedi.

Akşener dert yanan tıp fakültesi öğrenci bir genç de şöyle konuştu: