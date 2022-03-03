Akşener’in Burdur programı iptal edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Burdur programı, hava şartları nedeniyle iptal oldu. Akşener'in danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da kendi sorumluluğundaki yollarda yaşanan rezaleti cambaza bak diyerek perdeleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Burdur’a 80 km kala, 10 santim karda kilitlenmiş trafiği de 2 saattir açamıyor" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 3 Mart 2022 Perşembe Günü gerçekleştirmesi planlanan Burdur programı hava şartları nedeniyle iptal oldu.

Akşener’in uçuşunun iptal olduğu ve hava şartları dolayısıyla programını gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

"Sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iş yaptıramıyor heral"

Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, Burdur yolunda hava şartları nedeniyle trafiğin kilitlendiği görüntüleri paylaşarak, “İstanbul’da kendi sorumluluğundaki yollarda yaşanan rezaleti cambaza bak diyerek perdeleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Burdur’a 80 km kala, 10 santim karda kilitlenmiş trafiği de 2 saattir açamıyor. Sorumluluktan sıyrılmakta pek mahir sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iş yaptıramıyor heral!” ifadelerine yer verdi.

Valilikten açıklama

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

-İlimiz genelinde 02.03.2022 tarihinden itibaren yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı İl genelinde 03.03.2022 tarihinde;

-Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

-Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir.

-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir.

-Burdur merkez ve ilçelerinde görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının (ebeveynlerinden birinin) 1(bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.