Akşener ile Karamollaoğlu'ndan basın toplantısı: Millet İttifakı'na katılan siyasi partiler ortak bir manifesto açıklayacak

İttifak ve tartışmaları gündemdeki yerini korurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Erdoğan'a 'tek adam' eleştirisinde bulunan iki lider görüşme sonrası Millet İttifakı'na katılan partilerin bir manifesto açıklayacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Memleketin önemli meselelerini istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu istişarelerimiz elbette devam edecek" dedi. Ekonominin gidişatıyla ilgili de konuşan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın müthiş ekonomistliğinin ispatı için kendini yerden yere atan bir bürokrasi anlayışı ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu ise,"Özellikle son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibariyle tebrik etme ihtiyacı da duydum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı" diye konuştu.

"İnsanlar söze doydular, icraat bekliyorlar"

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından çıkan satır başları şu şekilde:

"Ülkemizin problemleri çok ve her geçen gün artıyor. Bu problemlerin çözümü sağlam politikalarla gerçekleştirir. Seçimlere normal şartlarda 1.5 yıldan fazla zaman var ama öyle gözüküyor ki sayın Cumhurbaşkanı Meclis açıldıktan sonra Meclis'te seçim kanunlarıyla ilgili bir takım değişikliğe gidecekler. Kısa vadeli menfaatlerini geliştirmek için yaptıkları açık. Kamuoyunda son zamanlarda oluşan hava ne olursa olsun problemler çözülmediği sürece vatandaşın rahat etmesi mümkün değil. İnsanlar söze doydular, icraat bekliyorlar. Önümüzdeki seçimler önemli bu konuda da dirsek temasına ihtiyaç var."

"En büyük sıkıntı Erdoğan'ın bütün şikâyetleri politik olarak algılayıp reddetmesi"