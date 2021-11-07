Akşener: Hoyratça kullanılan bu dünyanın bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabilmeliyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabilmeliyiz. Çünkü bizim medeniyetimizin en büyük özelliği, yeteri kadar tüketmektir. İklim konusunu dünyanın endişe ile tartıştığı, batı hoyratlığı nedeniyle bu duruma gelmiş dünyanın çıkış yolunun bizim medeniyetimiz olduğunun, sanat yoluyla herkese duyurulmasını diliyorum” dedi.

İstanbul’da düzenlenen Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları’nın açılışında konuşan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Çok güzel insanlarla, devlet adamlarıyla tanıştık"

“Kapıdan içeri girerken elim ayağım uyuştu. Turan Yazgan Hoca’mızla, Türk dünyasına ilk seyahati birlikte yapmıştık. Düşünün, bütün hayatınız, oraları okumaya gayret ederek, oradaki hikayeleri olayları, oradaki tarihi kendi tarihiniz olarak bilip okuyarak geçmiş. Azerbaycan’a gittik, oradan diğer ülkelere seyahat ettik. Çok güzel insanlarla, devlet adamlarıyla tanıştık. Bildiğimiz ama görmediğimiz yerleri bire bir gözlerimizle gördük. Bu fırsatı bize tanıyan Turan Hoca’ma en derin saygılarımı, şükranlarımı paylaşmak istiyorum. O olmasaydı o başlangıcı, heyecanı yaşayamazdık. Bu seyahatlerimiz devam etti. Bu sırada Türk cumhuriyetleri ilerlemeye, gelişmeye devam ettiler. Sonra bir proje yapıldı; Türk dünyasından öğrencilerin Türkiye’ye gelişi. Bir parçasında yer almış hocayım. Pek çok Türkiye’de doğmuş, büyümüş öğrenci de bu ülkelerde okudular.

"Cumhuriyet’in azınlık, çoğunluk tanımı, dini inançlar üzerindendir"

Atatürk’ü anlamak, onu anlatmak, onun gözünden Türklere bakmak gibi bir misyonun sahibi saydım kendimi. Cumhuriyet’in azınlık, çoğunluk tanımı, dini inançlar üzerindendir. Ama laiklik kavramı ile yarın Türk dünyası ile entegrasyonun önüne geçebilecek aidiyetleri uzlaştıracak bir tercihi de aynı zamanda stratejik olarak demokrasinin mihenk taşı yapmıştır. Atatürk, Osmanlı’nın yıkılışını yaşamış bir kişi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılışını yaşamış biri, Rus İmparatorluğu’nun ve Sovyet Rusya’nın da yıkılışını görmüş. Bu kadar çok farklı alanın bir arada tutulamayacağını o dönemde görmüş. Sovyet Rusya’nın yıkılması halinde orda ortaya çıkacak olan, bugün Türk cumhuriyeti dediğimiz toplulukların, Türkiye Cumhuriyeti ile entegrasyonunun, ortak değer üretmesinin yollarını aramıştır. Bu, dünya lideri olmanın, vizyoner olmanın, kardeşlerine, ülkesine bağlı olmanın, o tarihi iyi biliyor olmanın sonucudur.

"Türkiye Cumhuriyeti ile beraber sonsuza kadar yaşayacağımız bir dünya diliyorum"

Bugün il başkanlığımızın önerisini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız hayata geçirmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla sanat üzerinden anma faaliyetini açıyoruz. Cengiz Aytmatov’u anacağız. Çok memnun oldum. Kendisiyle tanışmıştım. Altı Türk Cumhuriyeti’nin ortaklaştığı, ortak değerlerimizin sanat yoluyla öğrenildiği, sanat yoluyla birbirimizin ne hissettiğini anlayabileceğimiz bir program yapıyorsunuz. Ben, beş Türk cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber sonsuza kadar yaşayacağımız bir dünya diliyorum.

"Dünyadan çıkış yolu bizim medeniyetimiz"

Hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabilmeliyiz. Çünkü bizim medeniyetimizin en büyük özelliği, yeteri kadar tüketmektir. İklim konusunu dünyanın endişe ile tartıştığı, batı hoyratlığı nedeniyle bu duruma gelmiş dünyanın çıkış yolunun bizim medeniyetimiz olduğunun, sanat yoluyla herkese duyurulmasını diliyorum.”