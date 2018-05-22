Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu'nun, milletvekili adayı gösterilmemesiyle ilgili, "İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" açıklamasında bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenledi. Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmemesiyle ilgili olarak "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi.

Turizm dindar sektör oldu

Antalya'da turizm işletmecilerinin 24 saat dua ettiğini belirten Meral Akşener, turizmin Türkiye'nin en dindar sektörü olduğunu söyledi. Akşener, "Baştan aşağıya yanlış var. Dış politikada içeride oy alabilmek için ülkelere 'ey' dediniz. Antalya turizmini açlığa mahkum ettiniz. Şehirleri tanıtmak yerine ülkeyi tanıttınız. Birilerinin cebine para koydunuz o da başarısız oldu. Antalya ve şehirlerimizi tek tek tanıtıp turizmin başkenti haline getireceğiz. Gündelik seçim için ülkelere 'eytt' deyip arkadan yalvarmayacağız. İlişkilerimizi ciddi, şeffaf ve saygın bir şekilde geliştireceğiz" diye konuştu.

Tükenmişlik sendromu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyu eleştiren Akşener, şöyle konuştu: "Hayretler içinde kaldım. 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi hissetim. Baştan aşağıya ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor. Açıklamasında 24 Haziran'da her şey düzelecek, o zaman niçin bugün düzeltmiyorsun. Düzeltemezsiniz. Doların uçup gitme nedeni Erdoğan'ın şahsından dünyada Türkiye'nin itibar kaybetmesidir. Biz ciddiyeti ve şeffaflığı, saygınlığı dış politikanın merkezine oturtacağız. Arkadaş diyor ki uçacağız, açacağız, kaçacağız. Manifestoda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu defteri kapatmanın zamanı geldi ve geçti. 24 Haziran akşamı bu defteri kapatacağız. Arkadaşı torun sevmek üzere evine göndereceğiz."

Erdoğan'a yorgun şoför benzetmesi

Dış politika, ekonominin yorgun bir şoförün elinde gittiğini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Yorgun bir şoförün sürdüğü otobüse binemezseniz. Türkiye bu halde. Ehliyeti olmayan bir şoförün otobüsüne binerseniz Allah göstermesin bu otobüs uçuruma gider. Elbette bizim büyük projelerimiz var. 2 trilyon dolarlık vergi topladın. 459 milyar dolar borç aldın. Cebinize bir lira girdi mi, şehrinize yatırım yapıldı mı? Çocuklarınız iş bulabildi mi, ürününüz para etti mi? Bu paralar nereye gitti, yandaş müteahhitlere gitti, sonrasını Allah bilir."

Projelerini anlattı

Üniversitelerde, Türkiye'nin tarımını, hayvancılığını nasıl geliştireceklerine dair proje yaptırılmadığını ileri süren Akşener, "Çünkü bunların kafası bilimden uzak. Devasa adalet sarayları yaptılar ama içinde adalet yok. Yol yaptılar, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Bizim iktidarımızda hastaneler daha küçük ve şehir merkezinde olacak. Biz her gencimize iş imkanı yaratıncaya kadar gençlik maaşı bağlayacağız. KPSS ile çalınan sorularla hakkı yenen çocukların hakları iade edilecek. Liyakata önem vereceğiz. Bir tek torpil vardır. O da sizin nüfus cüzdanınızdır. Ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak. Seçildiğim gün OHAL'i, YÖK'ü kaldıracağım. Şeker fabrika satışlarını iptal edeceğim. Bölünmüş üniversite kararlarını iptal edeceğim. İlk 100 günde elinde silah kadın öldürenlerin önüne geçeceğiz. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. 4.5 milyon kredi kartından takibe uğramış vatandaşımız var. Onların borçlarını sileceğiz." (DHA)