"Akşener 'gitme' diyenlere direnmedi, Kılıçdaroğlu 'git' diyenlere inat koltuğu bırakmadı"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti ve CHP'de yaşanan süreçleri değerlendirirken "Muhalefetin sefilliği" ifadesini kullandı. Hakan, Meral Akşener'e "Kaprisli çocuk" Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, "Bana ne gitmiyorum, zorla mı" dediğini kaydetti.

Hakan, kurultay tartışmalarının yaşandığı iki parti için değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı bugünkü (26 Temmuz 2018) köşesinde şunları yazdı:

- Meral Akşener, “gitme, gitme, gitme” diyen partililerine inat zerre kadar direnmeden gitmekte kararlıyken... Kemal Kılıçdaroğlu, “git, git, git” diyen partililerine inat koltuğunu bırakmamakta kararlı.

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- Meral Akşener, kaprisli bir çocuk gibi “bana ne, bana ne, oynamıyorum işte, zorla mı?” tavrındayken... Kemal Kılıçdaroğlu,“bana ne, bana ne, gitmiyorum işte, zorla mı?” tavrında.

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- Meral Akşener, “etme eyleme, bizi bırakıp gitme” falan türü yakarışları arttırmak için çabalarken... Kemal Kılıçdaroğlu, “yeter artık, bırakıp git, lütfen git artık” falan türü çığlıkları arttırmak için çabalamakta.

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Şunlar bu haldeyken yüzde 70 alamayan iktidar başarısızdır, net!

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Allah muhalif seçmenlere sabrı cemil ihsan eylesin, âmin!