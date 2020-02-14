Akşener: Gezdiğim yerlerde 'FETÖ'nün siyasi ayağı'yla ilgili kimseden bir şey duymuyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin, tartışmanın sürdüğünü ancak gezdiği yerlerde kimsenin bunu konuşmadığını söyledi.

Akşener, ilçe ilçe gezdiği ve esnafın sorunlarını dilediği 3. büyükşehir Bursa’da ziyaretinin ikinci gününe İyi Parti Osmaniye İlçe Başkanlığı’na giderek başladı.

Burada bir konuşma yapan Akşener, ziyaretlerinde öncelikle ekonomik olarak Türkiye’de gelir düzeyi daha rahat bilinen şehirlerinden başladığını esnafın buralarda ne dediğini dinlediklerini, emekli, kadın, genç her kesimle buluştuğunu söyledi.

Akşener, ziyaretleri sırasında esnaftan ve halktan gelen talep, istekleri ve yapılan yanlışları Meclis grup konuşmasında dile getirdiğini belirterek, “Bu salı grup konuşmasında dile getireceğim. Aslında bu gerginliğin arkasında ekonomik problemlerimiz var, fakirleşme var. Bursa’da Antalya’da İzmir’de daha düşük olması gerekirken ortak problemler var. Elektrik, doğalgaz faturaları, gelir düzeyinin düşmesi alışverişi azalttığı için ortak problem” dedi.

Tesadüfen girdiği kafede üniversiteli gençlerle buluşan Akşener, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Akşener, “Üniversite öğrencilerinin söylediği bir problem de torpille burs veriliyor. Ekonomik ihtiyacı olan aileler yerine torpil kullanılarak çocuklara burs veriliyor. Büyük bir umutsuzluk var eşit yarış ortadan kalktığı için dedikleri şey şu akademik kariyer yapmak için ALES’ten 98-92 aldın hocaların seni seviyor ama hocalarının söylediği mülakattan geçemeyebilirsiniz. Yani ALES’ten 71 alan torpille mülakatı geçebilir. Bu gençlerde inanılmaz bir umutsuzluk doğuruyor. Yola çıktığımızda da bir şey gördük; çok soyut kavramlar ve suçlamalar üzerinden kutuplaşan bir Türkiye.”

Akşener, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasının sürdüğünü ancak, gezdiği yerlerde kimseden bunu duymadığını, 15-20 gün Libya’nın tartışıldığını bir kişiden bunu da duymadığını, Ancak, Suriyeli sığınmacıların yarattığı stres ve problemlerle ilgili ne olacak bu iş diye, hem üniversite öğrencilerinden, hem kadın, hem esnaftan çok şey duyduğunu söyledi.

Emeklinin maaş farklarının inanılmaz seviyelerde olduğuna dikkat çeken Akşener, karşılaştığı insanlardan aldıkları maaşları, ödedikleri doğalgaz faturalarını duyduğunu, partisinin bu kutuplaşmaların dışına çıkarak, iktidar partisinin vatandaşın derdine odaklanmasını sağlayabilmek için çalıştığının altını çizdi.