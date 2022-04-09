Akşener: Gençler hakkında bolca atılıp tutulmasına rağmen onların sesi duyulmadı, duyurulmadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençler ile bir araya geldiği ve gençlerin yaşadıkları sorunları dinlediği “Gençler İçin Gençlerle Beraber” adlı programın başladığını açıkladı. Akşener, “2 yıldır il il ilçe ilçe memleketimizin birçok dertli kesimini dinledik… Ama gençler hakkında bolca atılıp tutulmasına rağmen onların sesi duyulmadı, duyurulmadı. İşte şimdi sıra gençlerde… Gençler İçin Gençlerle Beraber başladı” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerin sorunlarını ve fikirlerini dinlediği, sosyal medya platformunda paylaşılan “Gençler İçin Gençlerle Beraber” isimli programın başladığını açıkladı.

Akşener sosyal medya hesabından, “2 yıldır il il ilçe ilçe memleketimizin birçok dertli kesimini dinledik… Ama gençler hakkında bolca atılıp tutulmasına rağmen onların sesi duyulmadı, duyurulmadı. İşte şimdi sıra gençlerde… Gençler İçin Gençlerle Beraber başladı” notuyla programın bir kısmının bulunduğu bir video paylaştı.

Videoda Akşener ile gençler arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

"Akşener: Bu programın bir diğer amacı da 26 aydır ben şehir şehir, ilçe ilçe esnaf geziyorum. Orada bir şey fark ettim. Yaşlılar ile konuşabiliyorum, kadınlar ile konuşabiliyorum am öznenin genç olduğu konuşmayı çok zor yapıyoruz. Nasıl bir Türkiye hayal ediyordunuz?

1.Genç: Kendimi ekonomik olarak, sosyal olarak daha yoksul durumda hissediyorum.

2.Genç: Her şeyin bana karşı olduğu bir düzende bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum.

Akşener: Seni en iyi ben anlıyorum. Biz seninle el ele tutuşup değiştirmeye devam edeceğiz. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Niçin?

3.Genç: Ekonomik dertler olsun, akademinin yeterince özgür olmamasından, eğitim şartlarının iyi olmamasından olsun…

4.Genç: Elimizdeki şu anki şartlara göre yurt dışına gitmek çok daha iyi gözüküyor.

5.Genç: Refah koşullarda kendi ülkeme faydalı olmak, tercihim bu olur.

6.Genç: Biz koptuk ama ülke de bizi koparmak için elinden geleni yapıyormuş gibi bir hissiyat var.

7.Genç: Ben niye gideyim? Onlar gitsin.

Akşener: Fırsat eşitliği dediğimiz, sosyal adalet dediğimiz şey esasen eğitim. Cumhuriyet bunu başardı. Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

8.Genç: Özellikle bir kadın olarak özgürce sokaklarda dolaşabileceğim bir Türkiye’de yaşamak isterdim.

9.Genç: İyi hayat yaşamak istemek, bunu hayal etmek de bir lüks.

10.Genç: Sizden de beklentimiz, bize rahat bir hayat vaat edin artık. Bizi darlamayın.

11.Genç: Umut istiyoruz, hayal kurmak istiyoruz; çünkü, ülkem için bir şeyler yapabilme fırsatı istiyorum. Bilmiyorum, devlet bu hayalleri bize gerçekleştirme imkanı verecek mi, vermeyecek mi ? Bilmiyorum…"