Akşener: Fırat'ın doğusu da mutlaka temizlenmelidir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'den sonra hedefin Münbiç olması ve Fırat'ın doğusunun temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesindeki Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka seslenen Akşener, bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün TSK unsurlarının bugün Afrin'e girdiğini hatırlatan Akşener, "Afrin'den sonraki hedef Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu da mutlaka temizlenmelidir" diye konuştu.

Akşener, Edremit'in ardından Çanakkale kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un kabrini ziyaret etmek üzere Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ne gitti.

Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakıp dua eden Akşener, Kocaseyit Anıtı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.