T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener : FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi

16 Nisan 2018 19:22

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt\'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıda Meral Akşener, FETÖ sorusu soruldu. Akşener, \"Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ\'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ\'cü diye?  Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ\'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız\" dedi.
\"Benim dokunulmazlığım yok\" diyen Akşener, \"Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir\" şeklinde konuştu
Meral Akşener , \"Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurcan KIRCALIDHAParti Genel Başkanı Meral Akşener YeşilyurtToplantıda Meral Akşener FETÖAkşenerFETÖKimTrollerSiz TayyipMeral Akşener FETÖHayırBununEğerEskiDevletinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24