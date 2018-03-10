Akşener: FETÖ meselesi defalarca konuşuldu, bugün bakanlık koltuğunda oturanlar toz kondurmadılar

Fethullah Gülen Cemaati’yle ilgili olarak 15 Temmuz öncesinde de eleştiriler yapıldığını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’li yönetici ve milletvekillerinin ise buna sessiz kaldığını savundu. "Bugün bakanlık koltuğunda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ terör örgütü üzerinden tanım yapanları, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler” diyen Akşener, bu eleştirilere kulak verilmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanmayacağını söyledi.

Partisinin Konya İl Başkanlığı’nın açılış töreninde konuşan Akşener, "FETÖ meselesini mecliste defalarca konuşanlar oldu. Pek çok bugün bakanlık koltuğunda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ terör örgütü üzerinden tanım yapanları, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklarını açsalardı, 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da bu millet, siz, devleti sokaktan toplayıp getirdiniz. Eğer millet olmasaydı, devlet gitmişti. Boş yere kimse kabadayılık yapmasın” ifadelerini kullandı.

"Siz böyle bağırıyorsunuz da, adamın uykusu kaçırıyor"

"Başkan Meral" sloganları üzerine, ''Siz böyle bağırıyorsunuz da, adamın uykusu kaçırıyor. Siz Meral başkan dediniz, Türkiye değişti. İki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucularının karşısında hazır ola geçtiler. Hepimizden ne kadar Atatürkçü olduklarını anladık. Her 29 Ekim, 23 Nisan'da hastalanıyorlardı. İYİ Parti kuruldu, meğer turp gibiymişler. Sağlıklarına iyi geldik. Ben bedava demiyorum, milletimize iyi gelecek, ama en fazla da Ak Partililere iyi gelecek'' diye konuşan Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

''Sayın Başbakan çıkmış diyor ki, '5 sene boyunca kapanmayacak.' Bu mantıkla siz kaç yıl sonra Türkiye'nin kapısına kilit vuracak, Türkiye'yi kapatacaksınız. Siz demek ki, şeker fabrikalarını 5 yıl sonra kapatmak için satıyorsunuz. Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız."

"Afrin geç kalmış bir müdahaledir"

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın geç kaldığını ifade eden Akşener, "Bugün de Türkiye'nin dış politikası konuşulmaya konuşulmaya, sizlere kulak verilmeye verilmeye, getirildiği noktadan, o çukurdan çıkarılmak için Mehmetçik can veriyor, şehit oluyor. Cenabı hak hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Elbette ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğin arkasındayız. Afrin geç kalmış bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç'in, mutlaka Fırat'ın doğusunun harekatın bünyesinde devam ettirilmesi ve harekatın bünyesinde yer alması, Türkiye'nin bekası için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. Eğer Türkiye konuşuyor olsaydı, sizi ve bizi dinliyor olsalardı, Türkiye'nin güney sınırlarında, Irak ve Suriye'nin bir bölümünde ve Suriye'nin geri kalanında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile komşu olmazdık” diye konuştu.