Akşener: Erdoğan'a soruyorum, kaynağı nereden buluyorsun?

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisini İzmir Bergama'da düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Meşhur bir çılgın projesi vardı. Kanal İstanbul, 65 milyar dolara mal oluyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum; bu kaynağı nereden buluyorsun? Bunun faydası, getirisi ne olacak? Kimse sormayı akıl etmemiş ben sormaya devam edeceğim" dedi.

İyİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener İzmir Bergama'da konuştu. Her yıl 50 milyar dolarlık yatıram yapacağını söyleyen Akşener, "Gençlere iş vermek bir devletin görevidir. Devlet çocuğuna iş verene kadar anasının, babasının, arkadaşının önünde çocuğun boynunu eğemez diyoruz" dedi.

"Siz hastalanın ki yandaşın cebi dolsun"

"Gençler 500'er TL vereceğiz. 'Kaynak nerede' diye yarım metre hopluyorlar" diyen Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kaynağı var, hırsızların cebinde o kaynaklar. 453 milyar dolar borçlandılar. 2 trilyon dolar cebinizden para topladılar. Cebinize ne girdi, oğlunuz iş mi buldu, çocuğunuz tayin mi oldu? 'Çok pahalıya üretiyormuşsunuz.' Öyle diyorlar. Şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhite verildi. Erdoğan bir TV'de dedi ki, hastaneler müşterilerle dolacak. Siz hastalanın ki yandaşın cebi dolsun. Köprüler, tüp geçitler, hepsi yandaş müteahhitin."

"Yazıklar olsun, devlet kıraathane yapar mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıraathane vaadini eleştiren Akşener şöyle konuştu:

"Meşhur bir çılgın projesi vardı. Kanal İstanbul, 65 milyar dolara mal oluyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum; bu kaynağı nereden buluyorsun? Bunun faydası, getirisi ne olacak? Kimse sormayı akıl etmemiş ben sormaya devam edeceğim. Çılgın projelerin sonuncusunu açıkladı. Adam kıraathane yapıyor, kıraathane. Yazıklar olsun, devlet kıraathane yapar mı?"

"Bir sürü ahmağa para kazandırıyorlar"

TRT'yi satacağını yineleyen Akşener " Çiftliğe dönmüş. Bir sürü ahmağa para kazandırıyorlar. Bunu özelleştiriyorum, oradan gelen parayla ve cebinizden giden paranın kalmasıyla gençlere işsizlik maaşı ödeyeceğim" dedi.

"Atatürk ile problemlerini ortadan kaldırdık"

Eğitime çok önem vereceklerini söyleyen cumhurbaşkanı adayı Akşener " Otizmli çocuklara Norveç'te kod yazdırıyorlar, acayip para kazandırıyorlar. Hem o çocuklar kazanacak, hem kazandıracaklar. Annelerin dinlendirilebileceği, çocukların eğitilebileceği rehabilitasyon merkezlerinin yapılması lazım. Biz önce Sayın Erdoğan ile arkadaşlarına iyi geldik. Atatürk ile problemlerini ortadan kaldırdık. Atatürk diyemiyorlardı, resmi törenlerde hep hastalardı" dedi.