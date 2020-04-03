Akşener, Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasını yorumladı: Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyası yorumladı. Akşener, "Yani devletin vatandaşı için harcayacak 550 milyon lirası yok mu da, bu parayı vatandaşın kendisinden toplamaya çalışıyoruz? Bu sorunun cevabı yok.

Sayın Erdoğan İtalya’ya İspanya’ya yardım uçağı, yardım gemisi gönderdiğimizi söylüyor ama bu iki ülkenin hükümetlerinden hiçbiri kendi vatandaşlarına IBAN gönderip yardım toplamıyor.

Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin Report'tan gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, yardım kampanyalarının belediyeler üzerinden yürütülmesini daha doğru bulduğunu söyledi.

Akşener, "Sizce AK Parti hükümeti sokağa çıkma kısıtlamasından neden kaçınıyor? Sizce nedenleri siyasi mi, ekonomik mi, yoksa başka nedenler mi var?" sorusuna, "Bu son dönemde çok karşılaştığım bir soru. Benim değerlendirmem, bu kaçışın birincil sebebinin ekonomik olduğu yönünde. Çünkü zorunlu karantinayı veya sokağa çıkma yasağını hükümet ilan ettiği takdirde, bu durumun insanlarımıza getireceği ekonomik yükü karşılamak, oluşacak zorlukları da yine ekonomik olarak hafifletmek zorunda. Bu bir hukuki zorunluluk. Ama görüyoruz ki hükümet, itinayla krizin ekonomik yükünden kaçınmaya çalışıyor." yanıtını verdi.