Akşener, Erdoğan'a öğretmen atamalarını sordu: Her söz gibi bu da yalan oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a öğretmen atamalarını sordu.

Akşener, Twitter'dan "Bir öğretmenin hayali öğrencisine kavuşmak olabilir mi? Bu iktidar sayesinde maalesef bu da gerçek oldu. Her sözlerinde olduğu gibi öğretmenlerimize verilen sözler de yalan oldu. #ErdoganAtamaNeOldu?" yazdı.

Öğretmen adayları son dönemde sıkça ek 50 bin ataması için çağrı yapıyordu. Atama duyurusu bekleyen yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğu ve Sayıştay raporlarına göre ise MEB’de 138 bin öğretmen açığının olduğu biliniyor.

31 Mayıs 2010'un sabah saatlerinde İsrail Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Gazze'ye İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organizasyonuyla insani yardım taşıyan Akdeniz'deki 6 gemiye saldırmıştı. İsrail; gemilere denizden ve karadan asker çıkarmıştı. 6 gemiden 5'i büyük bir olay yaşanmadan ele geçirilirken MV Mavi Marmara'da İsraiili komandolar 10 yolcuyu öldürmüştü. Saldırıda aynı zamanda 50'den fazla aktivist yaralandı. Türkiye, Mavi Marmara saldırısından sonra İsrail'le ilişkilerini sonlandırmıştı. İsrail 2013'te resmen özür dileyip, 30 milyon dolar tazminat ödedi.