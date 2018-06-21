Akşener: En büyük Suriyeli şehri İstanbul

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Burada İstanbul gibi bir şehirde kendi çocukları trilyonlarla oynarken bizim 4 yıllık üniversite mezunu gençlerimiz fakirliğe mahkum edilmişse bu düzen değişmelidir. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır" dedi.

"En büyük Suriyeli şehri İstanbul"

Meral Akşener, Bayrampaşa mitinginde konuştu.

Suriyeliler ilgili konuşan Akşener, "Gitti önüne gelenin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemize geldi. En büyük Suriyeli şehri İstanbul şu anda. Suriyeli kardeşlerimize laf etmiyorum. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriyeli kardeşlerimizi sağ ve esenlik içerisinde Suriye'ye geri göndermek olacak" dedi.

Kanalİstanbul projesini eleştirdi

Kanalİstanbul projesine değinen Akşener, "65 milyar dolar para harcanacak. Bu 65 milyar doları yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye Kanalistanbul'un getirisi ne olacak? Okluk Koyu'nda 50 bin ağaç kestiler. Bir devlet büyük projeleri kendi yapar. İstanbul 2 köprüyü bilir. Birini Özal, birini Demirel yaptı. Siz öbür köprüleri devlet yaptı millet için. O köprülerden kaç liraya geçiyorsunuz? Şehir hastanelerinde müşteri garantisi. Ya hasta olacaksınız hasta olmazsanız parasını ödeyeceksiniz. Siz parasını ödüyorsunuz yandan müteahhit.." ifadelerini kullandı.

"Yalan konuşmamak eziklik midir?"

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: TİKA meselesinin Erdoğan tarafından neden dile getirildiğini anlamadım. TİKA'yı inceledik yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. Ne yapmış söyleyeyim. Kolombiya'da okul yapmış. Ergene Çayı kokuyor. Sudan'ın bilmem ne adasını restore ediyor. 8 milyar dolar 36 milyar Türk lirası yapıyor. MİT'in kaynak bütçesi 2.3, TRT 2,5, Sağlık Bakanlığı'nın 38 milyar, MEB'in 92 milyar Türk Lirası. TİKA'nınki 36 milyar Türk Lirası. Bu nasıl bir yalan dolandır? Allah'ın izniyle hepsini düzeltmek boynumuzun borcu olsun. Bir hanım aday çıktı. Bize 'Ezik' dedi. Elektrik parasını zamanında ödemek eziklik midir? Yalan konuşmamak eziklik midir? Çocuğunu okutmak eziklik midir?"