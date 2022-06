Akşener: Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorsa İyi Parti'ye borçludur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorsa İyi Parti’nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Siz, bir şeyi değiştirdiniz, yani İyi Parti’yi kurdunuz ve Türkiye’de her şeyi değiştirdiniz” dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı. İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, “Bugün, geleceğimizi inşa edecek annelerimiz, kadınlarımız için buradayız. Tüm annelerin ellerinden öpüyor ve günü kutluyorum. Sayın Genel Başkan’ımızla, liderimizle ülke çiçek açacak. Liderimizi başbakan yapmaya söz veriyor muyuz” diye konuştu.

Öztürk’ün konuşmasından sonra ‘Başbakan Akşener’ sloganları ile kürsüye çıkan Meral Akşener ise şunları söyledi:

"Anne fedakarlıktır, emektir"

“Ben, sizinle daha fazla gurur duyuyorum, çünkü bu salonda Ankara’mızın ilçelerinin kadınları var. Ankara teşkilatımıza, Kadın Politikaları Başkanlığı’mıza ve bütün kadın arkadaşlarıma, genç kızlarımıza, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü, anaların günü. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerinin ve Türkiye’de yaşayan her bir annenin, bu salonu şereflendiren sizlerin şahsında Analar Günü’nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır. Ben anayım, babaanneyim. Bütün gençlere Allah anne olmayı nasip etsin. Bütün annelere Cenabıhak evlat acısı göstermesin. Allah, evlatlarıyla terbiye etmesin, imtihan etmesin. Çocuklar doğar ve doğduğu andan itibaren içimizden bir şey kopar. Kız veya erkek, çocuğumuza aşık oluruz. Onun için yaşar, yer, içer, onu beslemek için bir hayat kurarız. Bütün sevgimizi veririz. Anne yemez yedirir, giymez giydirir. Anne fedakarlıktır, emektir.

"Bu anneler var oldukça bu ülke, bu vatan ilelebet payidar kalacak"

"Yetiştirdiğimiz evlatlarla gurur duymayı isteriz. Uzun yıllardır şehit analarıyla hemhal olan bir insanım. Bilir misiniz, oğlunun tabutu başında içi yanar o ananın. Başsağlığı dilersiniz; gözleri kurudur, kalbi yanar ama der ki size ‘Vatan sağ olsun kardeşim’. İşte bu da annenin evladının üzerinde gördüğü vatan sevgisidir. Türkiye, bu anaların yüzü suyu hürmetine devam ediyor; bu anaların kalbi, emeği, iradesi hürmetine ilelebet payidar kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin bu anneler var oldukça bu ülke, bu vatan ilelebet payidar kalacak."

"İyi Parti’yi kurdunuz ve Türkiye’de her şeyi değiştirdiniz"

"Bugün Meclis’te grubu olan, kurulur kurulmaz seçime sokmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir iradeyle seçime giren ve grup kuran bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Sizler olmasaydınız; sizler eşlerinize, evlatlarınıza ‘Yürü, arkandayım’ demeseydiniz, sizler bizzat bu hareketin içinde olmasaydınız Türkiye bugün nasıl bir yerde olurdu düşünün. Bu partinin kuruluşunun sağlamamış olsaydınız; eşinizi, evladınızı, çocuklarınızı yüreklendirmemiş olsaydınız, her türlü hakarete, iftiraya, tehdide rağmen dimdik elif gibi durmasaydınız ve ‘Biz elifiz, sadece Allah’ın önünde ve bu aziz milletin önünde eğiliriz’ demeseydiniz ve sizi korkutmak isteyenlere ‘Hadi oradan’ demeseydiniz bugün Türkiye neleri konuşuyor olacaktı? Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorsa; her türlü zorluğa, yanlışlığa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve geleceğe dair kayırmacılıklara, liyakatsizliklere rağmen umutla geleceğe yürüyorsa İyi Parti’nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Siz, bir şeyi değiştirdiniz, yani İyi Parti’yi kurdunuz ve Türkiye’de her şeyi değiştirdiniz."

"Birilerini kalpten götüreceksiniz arkadaşlar"

Biraz evvel ‘Başbakan Meral’ diye bağırdılar. Yahu birilerini kalpten götüreceksiniz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanların. Şimdi bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim ‘Başbakan Meral’ diyorsa elhak Başbakan Meral olacaktır. Şimdi Atatürk’ümüzün güzel bir sözü var; ‘Hiçbir milletin kadını, Anadolu kadını kadar vatanı, milleti için eziyet çekip irade ortaya koymamıştır’. Bugün burada, sizler adına bir kadın olarak sizin huzurunuza geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin iradesini ortaya koyan tüm kadınlarımızı en kalpten dileklerimle selamlıyorum.”