Akşener'den yeni yıl mesajı: Bu şartlara rağmen, 2022 yılına umutla bakıyoruz; biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yıl mesajında, "Bu şartlara rağmen, 2022 yılına umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. " düşüncesini dile getirdi.

Akşener yazılı mesajında, "Büyük Türk Milleti; bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ülkemiz ve dünya için zorlu geçen 2021 yılının ardından, yeni umutlarla 2022 yılına merhaba diyoruz. Ülkemizin sorunları büyüdü. Ekonomideki olumsuz gelişmeler, zamlar, enflasyon, işsizlik, pandeminin, doğal afetlerin ve yangınların sebep olduğu kayıplar, milletimizi yordu. Ancak bu şartlara rağmen, 2022 yılına umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Bütün gayretimiz o şafağa ulaşmaktır. Bu nedenle 2021 yılı boyunca ülkemizi il il, ilçe ilçe dolaşarak, milletimizle dertleştik. Yeni yılda da bunu yapmaya devam edecek, her daim milletimizle beraber olacak, bu karanlıktan onların desteği ve iradesiyle çıkacağız." ifadesini kullandı.

Akşener şunları kaydetti:

"Gönül rehberimiz Hazreti Mevlana’nın dediği gibi; “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım.” Biz dün olanları, yarın konuşmak üzere bugün ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Milletimize huzuru, refahı nasıl yaşatacağımızın hesabındayız. Bu amaçla çalışıyor, bu amaçla projeler üretiyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’miz ve milletimiz bu günleri atlatacak; Çünkü Biz Varız! Çünkü Biz Hazırız! Çünkü Biz Çözeriz! 2022 yılı; ülkemize bir güneş gibi doğsun. Gelecek umut dolsun. Herkes eşit doysun. Gözler mutlulukla dolsun. Hayat adil olsun. Bizi adalet korusun, merhamet sarsın.

Hayvan dostlarımız rahat bir yaşam bulsun. Krizlere çözüm bulunsun. Bereketli sofralar kurulsun. Gençlerimiz ülkesine güvensin, yarına umutla baksın. Basın özgür olsun. Yemyeşil bir Türkiye olsun. Türkiye’miz, üreten bir Türkiye olsun. İYİ bir dilek tut Türkiye’m; İYİ diyelim, İYİ Olsun. Yeni yılınız kutlu olsun!"