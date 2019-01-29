Akşener’den Tunç Soyer açıklaması: Babadan oğula suç geçmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Tunç Soyer için “Babadan oğlula suç geçmez, oğluldan babaya da suç geçmez” dedi. Tunç Soyer, babası eski askeri savcı Nurettin Soyer üzerinden MHP tarafından eleştirilmişti.

Akşener'in gazetecilerle yaptığı kahvaltı sırasında yaptığı açıklamalardan önemli satır başları şöyle:

-Başkanlık seçiminden sonra ittifak zorunluluğu oldu. Cumhur ittifakını iktidar partisi olarak tanımlamak normal. Şahsıma 24 Haziran seçimlerinde söylenmedik söz kalmadı.

-5 milyon oy aldık. Seçmenin büyük bölümü Millet ittifakına oy verdi. Yerel seçime gidiyoruz, muhtar belediye meclisi üyesi seçeceğiz. 4 yıl daha seçim yok. Dolayısıyla Allah Allah nidalarıyla seçime gidilmesini anlamış değilim.

(Tunç Soyer için) babadan oğula suç geçmez. Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık. Kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden kendisine eleştiri yöneltmedim. 12 Eylül mahkemelerini yaşadım. Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğulun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Soyerin aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP’lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur.

-İşbirliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak.

"HDP ile ittifak"

Bu çok ayıp. Biz HDP ile ittifak yapmıyoruz ki... Ankara ortak adayı olarak Ankara’yı kazanacağız görünüyor.