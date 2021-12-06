Akşener'den TBB seçimleri yorumu: Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yaşanan yönetim değişikliğine ilişkin olarak, "İttifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, ayrışma yerine, bu değişimler sürdüğü takdirde rekabet hizmet üzerinden, proje üzerinden yapılacak. Yorumlara katılıyorum. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum ben" düşüncesini dile getirdi.

Akşener, Ankara'da Otizm Vakfı'nı ziyaret etti. Akşener, TBB seçimlerinin değişimin öncüsü olduğu yönünde yapılan yorumlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Yorumlara katılıyorum. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum ben. Onun için katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim oldu. İster 2023, ister daha önce seçime gideceğiz. Siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti, bu tür kavramlar üzerinden, 'Ben daha iyisini yapacağım' şeklinde olacak. İttifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, ayrışma yerine, bu değişimler sürdüğü takdirde hizmet üzerinden, proje üzerinden yapılacak. İyi olacak.”