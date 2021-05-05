Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘128 milyar dolar’ yanıtı: İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' paylaşımına yanıt verdi. Akşener, "İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam" ifadesini kullandı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" tweetini alıntılayarak, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam." paylaşımını yaptı.

Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, "Sayın Karamollaoğlu sizde yeni bir bilgi var mı?” diye sordu.

Karamollaoğlu'ndan yanıt: İ nsanımız her şeyin farkında