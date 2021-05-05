Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘128 milyar dolar’ yanıtı: İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' paylaşımına yanıt verdi. Akşener, "İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam" ifadesini kullandı.
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" tweetini alıntılayarak, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam." paylaşımını yaptı.
Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, "Sayın Karamollaoğlu sizde yeni bir bilgi var mı?” diye sordu.
Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnsanımız her şeyin farkında
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da muhalefetin '128 milyar dolar' paylaşımlarına katıldı.
Karamollaoğlu Akşener'e verdiği yanıtta şunları kaydetti:
"Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir."
Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı "Öyle değil mi Gültekin Uysal Bey?" diye sordu.