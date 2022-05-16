Akşener'den iktidara: Hani Ağustos’ta enflasyon düşüyordu?

İyi Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iktidarı eleştirdi. Akşener, "84 milyonun vergilerini 'Kur Korumalı Mevduat' adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak ki; 'Enflasyon korumalı tahvil çıkartacağız.' diye müjde verdiler. Hani Ağustos’ta enflasyon düşüyordu? Şimdi bu enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı?" dedi.

Akşener, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı video ile iktidarı eleştirdi.

Akşener'in açıklamaları şöyle;

"Sadece Bay Kriz değil, saraydaki şen azınlık da saçmalamaya devam ediyor"



"Sadece Bay Kriz değil, saraydaki şen azınlık da saçmalamaya devam ediyor. Mesela şaklabanlıktan sorumlu saray bakanı; abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor. Hatırlayın bu arkadaş geçtiğimiz günlerde borç içinde yüzen iflasın eşiğine gelen ama tüm zorluklara rağmen üretmeye çalışan sanayicilerimize kendince verdiği müjdesi alkışlanmayınca, "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz?" deyip gülmeye başlamıştı. Son olarak da geçtiğimiz herhalde 84 milyondan toplanan vergileri "Kur Korumalı Mevduat" adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak "Enflasyon Korumalı tahvil çıkartacağız" diye müjde vermişti. Şu işe bakar mısınız? Ben de doğal olarak sormak istiyorum: Hani ağustosta enflasyon düşüyordu? Ne oldu? Madem enflasyon düşüyordu enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı? Bu açıklama enflasyonu hiçbir zaman düşürmeyeceklerinin itirafıdır. Bu kadar basit.

"Seçim zamanı geldiğinde milletimiz hesap soracak"

"Bak Kriz ve avanesi "Enflasyon Korumalı Tahvil" sayesinde Hazine'ye borç veren üst gelir grubuna, yani zenginlerine diyor ki "Siz bize borç vermeye devam edin. Merak etmeyin biz sizi enflasyona karşı koruruz, enflasyona ezdirmeyiz. Bir de üzerine ilave faiz de veririz. Yani "emekliyi, esnafı, memuru enflasyona ezdiririz. Asgari ücretliyi EYT'liyi mağdur etmeye devam ederiz. Onlardan topladığımız vergileri de size veririz" dedikleri budur. Yani,"128 milyar doları peşkeş çektik. Hazineyi tükettik. Rezervleri bitirdik. Artık yurt içinde bile borç bulamıyoruz. Siz yeter ki hazineye borç verin, biz milletin sırtına çökmeye devam edeceğiz. Çünkü siz hazineye borç vermezseniz biz saraylarda oturamayız, yandaşlarımızı besleyemeyiz." diyorlar. İşte o nedenle bizde bu vahim tablo karşısında bıkmadan, usanmadan soracağız. O sandık gelene kadar tekrar tekrar, her yerde her fırsatta biz de soracağız. "Yandaşını, zenginin koruduğun kadar neden milletimizi de enflasyondan korumuyorsun?" diye soracağız. "Kullandığın mazotta, gübrede, ilaçta çiftçi kardeşlerimizi neden kurdan enflasyondan korumuyorsun?" diye soracağız. "Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin maaşını neden gıda enflasyonundan korumuyorsun?" diye soracağız. Esnaf kardeşlerimizi, fahiş elektrik faturaları karşısında neden enflasyondan, kurdan korumuyorsun?" diye soracağız. Soracağız ki devletimizin itibarını yerle bir eden, bu acizler utansın! Soracağız ki memleketimizi beş kuruşa muhtaç eden bu harami düzen utansın! Soracağız ki beceriksizliklerinin faturasını millete kesmeye kalkan bu hadsizler utansın. Biz sorunca utanıyorlar mı? O zaman seçim zamanı geldiğinde milletimiz hesap soracak. Onlar utanmaz ama milletimiz hesap soracak."