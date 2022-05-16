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Ekonomi

Akşener'den iktidara: Hani Ağustos’ta enflasyon düşüyordu?

"84 milyonun vergilerini 'Kur Korumalı Mevduat' adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak ki; 'Enflasyon korumalı tahvil çıkartacağız.' diye müjde verdiler"

16 Mayıs 2022 23:06

İyi Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iktidarı eleştirdi. Akşener, "84 milyonun vergilerini 'Kur Korumalı Mevduat' adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak ki; 'Enflasyon korumalı tahvil çıkartacağız.' diye müjde verdiler. Hani Ağustos’ta enflasyon düşüyordu? Şimdi bu enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı?" dedi.

Akşener, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı video ile iktidarı eleştirdi.

Akşener'in açıklamaları şöyle;

"Sadece Bay Kriz değil, saraydaki şen azınlık da saçmalamaya devam ediyor"

"Sadece Bay Kriz değil, saraydaki şen azınlık da saçmalamaya devam ediyor. Mesela şaklabanlıktan sorumlu saray bakanı; abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor. Hatırlayın bu arkadaş geçtiğimiz günlerde borç içinde yüzen iflasın eşiğine gelen ama tüm zorluklara rağmen üretmeye çalışan sanayicilerimize kendince verdiği müjdesi alkışlanmayınca, "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz?" deyip gülmeye başlamıştı. Son olarak da geçtiğimiz herhalde 84 milyondan toplanan vergileri "Kur Korumalı Mevduat" adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak "Enflasyon Korumalı tahvil çıkartacağız" diye müjde vermişti. Şu işe bakar mısınız? Ben de doğal olarak sormak istiyorum: Hani ağustosta enflasyon düşüyordu? Ne oldu? Madem enflasyon düşüyordu enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı? Bu açıklama enflasyonu hiçbir zaman düşürmeyeceklerinin itirafıdır. Bu kadar basit.

"Seçim zamanı geldiğinde milletimiz hesap soracak"

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