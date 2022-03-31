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Akşener'den İçişleri Bakanlığı düzenlemesine: Ha şöyle, yola gelin

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti

31 Mart 2022 12:10

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatlerine ilişkin yaptığı düzenleme için, "Ha şöyle, yola gelin" dedi.

Akşener, İçişleri Bakanlığı'na, "3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum" diye çağrıda bulundu.

Akşener, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında emniyet personelinin sorunlarını dile getirmiş iktidara seslenmişti. Akşener'in burada yaptığı konuşmasındaki, "Türkiye’nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum, buna asla izin vermeyeceğiz! Kahraman Türk Polisi’nin değerini, sadece şehit olduğunda bilen, bu köhnemiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz!" ifadeleri de dikkati çekmişti.

Akşener Twitter adresinden İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı. Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeyi alkış emojisi ile paylaşan Akşener, "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı. 

Öte yandan Akşener paylaşımına, "3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum" notunu düştü.

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