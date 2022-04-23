Akşener'den HDP'li Paylan'a sert tepki: Sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni Soykırım'ının tanınması teklifiyle ilgili olarak, "TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." dedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sundu.

İyi Parti lideri Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Paylan'a tepki göstererek, TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

HDP Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan Garo Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" demişti.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Ermeni Soykırımı’nın 107 yıldır inkar edildiğini söyleyen Paylan, "24 Nisan 1915 tarihinde 250’ye yakın Ermeni aydının tutuklanması ile başlayan sürgün ve katliamlar, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan Geçici Tehcir Kanunu’yla Ermeni halkının topyekün kadim topraklarından sürülmesi ve büyük çoğunluğunun yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledilmesiyle sonuçlandı" diye konuşmuştu.