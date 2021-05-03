Akşener'den EYT mesajı: Biliyorum, sabrınız tükendi, ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum, sabrınız tükendi, ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Akşener paylaşımında, "EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi... Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir ekmek mücadelesi biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz..." ifadesini kullandı.