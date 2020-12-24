Akşener’den Erdoğan’a ‘yerli ve milli muhalefet’ yanıtı: İlk seçimde iktidar olamayacağını gördü, AK Parti'yi tarif ediyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki, “Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır” sözlerine sert yanıt verdi. İyi parti lideri, Erdoğan’ın ilk seçimde iktidar olmayacağını gördüğünü söyleyerek, “Kendince muhalefetteki AK Parti’yi tarif ediyor” dedi.

Akşener, Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına ilişkin olarak Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Kendilerini hep ‘yerli ve milli’ olarak tanımladıkları için buradan da anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan da ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti’yi tarif ediyor” ifadelerini kullandı.