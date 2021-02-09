Akşener'den Erdoğan'a Takvim gazetesi için çağrı: Bu hakaretin hesabını sormak önce sana düşer

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüden, Takvim gazetesinin vatandaşlara "alışveriş tavsiyeleri" verdiği manşetine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"Hiç mi utanmıyorsunuz" diyerek Takvim gazetesine tepki gösteren Akşener, "Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan. Bu vicdansızlar milletin acı gerçeğiyle alay ediyor alay. Türkiye'yi yönetenlerin görevi her şeyden önce vatandaşlarına markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamak. Damadının kardeşi elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilemem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak önce sana düşer" ifadelerini kullandı.

Akşener devamında Erdoğan'a yönelik olarak, "Manşetlerle savaştık diyordun al sana savaşacak manşet. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden, bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan!" diye konuştu.

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Akşener'in Takvim gazetesindeki habere ilişkin açıklamaları şöyle:

Çektiğimiz dertler aslında bizim hüsnü kuruntumuz. Dükkânın mı battı kardeşim? “Aslında batmadı. İşlerin çok iyi, ama sen göremiyorsun.” “İş arıyorum ama bulamıyorum.” mu diyorsun? Aslında iş çok da sen iş beğenmiyorsun. “Market fiyatları el yakıyor.” diye şikâyet mi ediyorsun? “Aslında fiyatlar aynı, sen alışveriş yapmayı bilmiyorsun.” İktidara göre aslında bu ülkede sorun falan yok. Hepimiz zenginlikten şımardık. İnanmıyorsanız saray medyasını okuyun.

Mesela patronu, o doymaz beş müteahhitten biri, yöneticisi de eski Damat Bakan’ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde, geçen gün, birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. “Bu haberi okumadan markete girmeyin” diyor. “Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz” diyor. Ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler…

“Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın.” diyor. “Marketteki cazip kokulara aldanmayın.” diyor. “Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder.” diyor. “Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız.” diyor. “İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz.” diyor.

Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır.

Mahsuni Şerif’in dediği yerdeyiz; “Mevlam gör diyerek iki göz vermiş, Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler, Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?”

Bu rezalet, önce seni vurur Sayın Erdoğan! Türkiye’yi yönetenlerin görevi, her şeyden önce vatandaşına, markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamaktır.

Damadının kardeşi, elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilmem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak, önce sana düşer. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene terörist demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden, bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan!

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