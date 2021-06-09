Akşener'den Erdoğan'a: Senin şirazen artık iyice kaydı, milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Neymiş millet açmış siz de doyuruverin" sözlerine tepki gösterdi.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Erdoğan, milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki." dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin