Akşener'den Erdoğan'a: Kendi öğrencine bakamayacaksın ama suçlu öğrenci olacak öyle mi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt eylemlerini hedef alan sözleri için, "Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkanı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi" dedi.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sevgili milletim, bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar, şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar, kendilerine göre güya, sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" dedi.

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"Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz…"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akşener, Erdoğan'ın videosunu alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Sayın Erdogan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?" (DHA)