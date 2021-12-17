Akşener'den Erdoğan'a: İnsanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "İnsanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek? Pazartesi nasıl bir gün olacak Allah bilir. Ülkeyi yangın yerine çevirdin" dedi.

Akşener Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıllarca “Milletim, milletim” deyip durdun. Şimdi milletin sana sesleniyor duy bu sesi; “Artık yeter! Düş yakamızdan!" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya davet etti.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

"TL’de olan sıradan bir yatırımcı parasına ve ülkesinin şirketlerine güvendiği için yaklaşık %20 zarar etti"

"Bugün TL %10 değer kaybetti. Borsa %10 değer kaybetti. Yani TL’de olan sıradan bir yatırımcı yaklaşık %20 zarar etti. Neden? Yerli parasına ve ülkesinin şirketlerine güvendiği için. Erdoğan insanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek?"

"Ülkeyi yangın yerine çevirdin"

"Pazartesi nasıl bir gün olacak Allah bilir. Ülkeyi yangın yerine çevirdin. Milletin ocağına incir ağacı diktin. İnsan bu kadar mı zalim olur? Yıllarca “Milletim, milletim” deyip durdun. Şimdi milletin sana sesleniyor duy bu sesi; “Artık yeter! Düş yakamızdan!"

"Milletimizin her bir ferdi kaybetti"

"Esnaf kaybetti. İşçi kaybetti. Memur kaybetti. Sanayici kaybetti. Çiftçi kaybetti. İşsiz zaten kaybediyor. Milletimizin her bir ferdi kaybetti. Daha kimin kaybetmesini istiyorsun? Allah’tan korkmuyorsunuz anladık. Kuldan utanın bari."

"Kınadığınız ne varsa hepsini başımıza bela ettiniz"

"Gençlerin umutlarını dövizin altında enkaza çevirdiniz. Yaşlılarımızı yağ kuyruklarına mahkum ettiniz. Enflasyonla milleti fakirleştirdiniz. Kınadığınız ne varsa hepsini başımıza bela ettiniz. Kendinize gelin! Bırakın artık!"