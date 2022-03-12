Akşener'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı paylaşımı: Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, iktidara geldiklerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili yapacağı planlamayı açıkladı.

Naz Yavuzaslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Dün gece rüyamda gördüm" diyerek Saray'ın fotoğrafını paylaştı ve Saray'ın Ankara Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu ve açılışını da Meral Akşener'in yaptığını yazdı.

İyi Parti lideri Akşener, söz konusu tweet’i alıntılayarak, Saray ile ilgili planını açıkladı. Akşener, paylaşımında Saray'ın kendi iktidarları döneminde "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" olacağını ifade etti.