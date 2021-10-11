Akşener'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a: Atanmışlara cevap vermiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Koray Aydın "siyasi cinayetler" konusunun çok gündemde tutulması gerektiğini belirterek "Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan gelir. Kimisi de ‘Biraz dikkat edin’ diyen alanlardan gelir. O kadarını söyleyeyim" dedi. Akşener Demokrat Parti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Muhalefet siyasi cinayetler olacağı iddialarını gündeme getiriyor. Eldeki bilgilerini savcılıkla paylaşmaya davet ediyorum. Bu yalanların üzerinden milletimizin devlete olan güven hedef alınıyor” açıklamasıyla ilgili “Atanmışlara cevap vermiyorum” diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Akşener ve Uysal, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği, “Siyasi cinayetler işlenebilir” açıklamaları hatırlatılan Akşener, “Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır” dedi.

"Türkiye’nin sistem krizi var"

“İyileştirilmiş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerilerini DP Genel Başkanı Uysal ve ekibine sunduklarını belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, görüşmenin içeriğine dair, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartlar üzerine istişarelerde bulunduk. Türkiye’nin uzun bir zamandır istişare kültürünü kaybettiğini biliyoruz. İstişare kültürünün tekrar tahkim edilmesinin hayati bir öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede çok istifade ettiğimiz, çok faydalandığımız karşılıklı görüşlerimizi ifade ettik” dedi.

Demokrat Parti lideri Uysal ise, “Milletin ıstırabıyla siyaset yapan, millet adına vazife görmeye çalışan insanlarız. Bir derinden nefes almaya ülkenin ihtiyacı var. Milletin ıstırapları kılavuzumuz. Bugün sınırsız yetki, sıfır denetim mekanizmasıyla ülkenin ihtiyacından daha çok şahsi ihtiyaçlarını merkeze alarak bir keyfi rejim icra edildi. Nihayetinde tabi çıktısı olarak da yüksek işsizlik yüksek faiz yüksek enflasyonun bedelini vatandaşımız ödüyor. Türkiye’nin sistem krizi var. Sayın genel başkan da zaman zaman ifade ediyor, bir devlet krizine doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

"Atanmışlara cevap vermiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha başınıza neler gelecek" sözleri üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" açıklaması yaptı. İYİ Partili Koray Aydın da Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine paralel, “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, “Suikast istihbarat bilgisi size nereden geliyor” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: “Doğrudur. Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan gelir. Kimisi de ‘Biraz dikkat edin’ diyen alanlardan gelir. O kadarını söyleyeyim. Ama benim inandığım bir şey var. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Tedbir alırsınız. Koray bey bunların bu kadar konuşulmaması gerektiğini de söylüyor. Ben kendisine orada katılıyorum. Bunu çok fazla gündemde tutmamamız lazım diye düşünüyorum. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır.”

“Siyasi cinayetler” iddialarına karşılık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı, “Muhalefet siyasi cinayetler olacağı iddialarını gündeme getiriyor. Eldeki bilgilerini savcılıkla paylaşmaya davet ediyorum. Bu yalanların üzerinden milletimizin devlete olan güven hedef alınıyor” açıklaması hatırlatılan Akşener, “Atanmışlara cevap vermiyorum” dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye oturup konuşmadık"

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e ilişkin prensip anlaşması yapılıp yapılmadığı sorusu yöneltilen İYİ Parti lideri Akşener, Millet İttifakı’nın bileşenlerinin farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu anda Millet İttifakı’nın 24 Haziran bileşenleri başka 31 Mart bileşenleri başka, yeni kurulan partiler var. Onların parlamenter sisteme geçişle ilgili talepleri var. Aynı sayfadayız. Ama Millet İttifakı’nın içinde yer alma konusunda henüz masada konuşulmuş değil. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı nasıl olacağına dair de oturup bir konuşma yapmadık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Cumhur İttifakı bileşenlerinin derdi. Dolayısıyla ağırlıklı olarak onlar sürekli bu konunun üzerine gidiyorlar. Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine önerim seçim kararını alsınlar cumhurbaşkanını da öğrensinler. Hepimizin sistem önerileri var. O masaya oturduğumuzda dikkate alınacak.”

"Ağaları sözlerini yerine getirmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge konusunda muhalefeti suçladığı açıklaması hatırlatılan Akşener, 3600 ek göstergeyi seçim zamanı Erdoğan’ın vaddettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ben önce polis memurlarımız üzerinden ilk seslendirenlerden birisiyim. Çünkü polis arkadaşlarımızdan gelen bilgiler vardı. Kendisi din görevlilerini sağlık memurlarını katarak 3600’ü genişletti. Biz de ona bu söze destek verdik. Sözümden caydım diyor. Erdoğan’ın meşhur bir aynası var. Aynadaki kendi yüzünü kendi görüntüsünü muhalefete doğru tutar yansıtır. Sayın Erdoğan önce seçim zamanı verdiği sözü yerine getirmeli. Sayın Bahçeli’nin de verdiği bir söz var seçim zamanı. O da EYT’liler. Bu arkadaşlar vatandaşa seçimlerde verdiği sözleri yerine getirmeli. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet kutuplaşma yönünden değil seçmeni veli nimet haline getirileceği, seçmenin gerçek derdi üzerinden siyaset üreten bir noktaya doğru getirdik çok şükür Allah’a. Bunun getirdiği bir rahatsızlık var. Ben ağaları, muhteremleri sözlerini yerine getirmeye davet ediyorum."