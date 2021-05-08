Akşener: İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve CHP birlikte, HDP ayrı girmeli; farklılıklarımızı koruyarak müştereklerimizi öne çıkarmalıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya "Türkiye'nin bu ucube sistemden kurtuluşunun önünde tıkaç olmayacağım. Kurtuluşu zora sokacak, toz zerresi kadar bir davranış içine girmeyeceğim" cevabını verdi. Akşener, Millet İttifakı'na ilişkin de "Ben onlar adına konuşmaktan çekiniyorum, nezaketen. Nazik ve zarif olmaya gayret etmeliyiz o saklı kalmak kaydı ile hem Gelecek Partisi'nin hem DEVA'nın Hem Saadet Partisi'nin hem CHP'nin birlikte bir sistemde yer alması gerektiğine inanıyorum. HDP ayrı girmeli, benim kendi fikrim. Biz parlamenter sisteme geçinceye kadar farklılıklarımızı muhafaza edip müştereklerimizi öne çıkarıp hareket etmemiz gerekir" dedi.

KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Akşener, MHP'nin anayasa teklifi için, "Düzeltme amaçlı bir masada olmayacağız. Fakat Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden vazgeçip parlamenter demokrasiye geçiş ile ilgili oturup konuşmaya varız" ifadesini kullandı.

Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için kullandığı 'stajyer bakan' sözüne ilişkin de, "Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi" açıklamasında bulundu.

Son dönemdeki intihar vakalarına ilişkin de konuşan Akşener, "Başbakan'ın önünde yazar-kasa atılmıştı. Kimse 'Niye attın, hain, vatan haini' demedi. Bu ne biliyor musunuz? Yokluk var, yokluk. Açlık var, açlık. Esnafı geziyorum, 4'e kadar siftah yapmamış esnaf var" ifadesini kullandı.

Akşeneri parlamenter sisteme dönüşe ilişkin de taslak plan oluşturduklarını belirtirken, "Kendi partimizin içinde yoğurduk ve bir taslak metin oluşturduk. Kapanmalar nedeniyle açıklayamadık. 26 Mayıs'ta grup konuşmam açıklayacağım. Fakat Allah'ın emri değil. Bu bir yol haritası olacak" dedi.