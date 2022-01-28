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Akşener'den BOTAŞ tepkisi: Bu liyakatsizlik, hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor

BOTAŞ, gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak sanayi kuruluşlarının günlük çekiş miktarını sınırlandırdığını duyurmuştu

28 Ocak 2022 13:51

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BOTAŞ’ın hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi. “Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor” diyen Akşener, erken seçim çağrısında bulundu.

Akşener, “Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” diye yazdı.

İran'ın geçen hafta teknik arıza olduğunu açıklayarak gaz akışını durdurmasıyla birlikte Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından Türkiye'deki sanayi bölgelerinde kullanılan doğalgazın yüzde 40 kısıtlanacağı duyurulmuştu.

BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklanmıştı. Yazıda talimata uyulmaması halinde sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu kesinti muhalefet tarafından eleştirildi.

Kesintinin arızadan değil Türkiye’nin İran’a borcu olduğu dolayısıyla yapıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia BOTAŞ tarafından reddedildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, BOTAŞ'a "Bir an önce basın toplantısı yaparak kamuoyundaki sorulara cevap verilmeli, belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama yapılmalı" çağrısında bulundu.
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