Akşener'den iktidara sert sözler: Güç sevdanız, devlet yönetme anlayışınız yerin yedi kat dibine batsın, yazıklar olsun!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Açıklamalarının ardından istifa eden AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın katıldığı televizyon programında sarf ettiği, "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözlerini hatırlatan Akşener, "Hey hat yanılmışız en küçük bir ders almamışlar. Çünkü aslında yanıltılmamışlar. Görevden alınması bu kirli ittifakı ortadan kaldırmaz. Ergenekon ve Balyoz yargılamalarında suçsuz yere yatan vatandaşlarımız özellikle mi FETÖ'cülere kırdırdınız? Güç sevdanız yerin dibine batsın! Devlet yönetme anlayışınız yerin yedi kat dibine batsın! Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medyadan yapılan hakaretine ilişkin olarak, "İğrençlik," Alçaklık" tepkisini gösteren Akşener, " Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça, onları takip eden yarım akıllılar, meseleyi daha da batak bir hale getiriyor. Bunun son örneğini, bir kendini bilmezin, Başak Demirtaş’ı hedef alan ahlaksızlığında gördük.Bizi yönetenler bu konuda net bir tutum almadıkları takdirde bu iğrençlik devam edecektir. Onun için Sayın Erdoğan başta olmak üzre Türkiye'yi yönetenleri bu konuda tutum alıp zihniyet değiştirmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu. Akşener, "Yeter artık ya çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadının üzerinde çekin artık Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmayı bırakın artık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilişkin olarak da eleştirilerde bulunan İyi Parti lideri, "Türkiyeyi yeni sorunlarla yüz yüze getiren bu ucube sistemdir. Hiçbir şey katmadığı gibi elinizdekini alıp götüren bu ucube sistemdir. Vakit kaybetmeden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem inşa etmek zorundayız. Bu sistem işsizlik, açlık, vicdansızlık getirdi. İşsizliğin, açlığın, adaletsizliğin bitmesi için ilk gitmesi gereken bu ucube sistemdir. Partili cumhurbaşkanı sisteminin yarı yolda bıraktığı kesimlerden biri de esnafımızdır" diye konuştu.

"Böylesine zor bir dönemde faturaların ertelenmesi beklenirken esnafın elektriğini suyunu keserek kepenk kapatmaktan başka yol bırakmıyorsunuz" diyen Akşener, "İşletmelere, çalışan başına 10 bin lira tutarında ödemesi bir yıl sonra faizsiz ödeyebileceği can suyu verin. Bağkur ödemelerine en az 3 aylık muafiyet getirin bu ödemeleri de devletimiz yapsın" önerisinde bulundu.