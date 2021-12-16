Akşener'den asgari ücret yorumu: 4 bin lira önermiştik, demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Asgari ücretle ilgili olarak 4 bin lira artı 550 lira da işverene kaynak desteği önermiştik. Demek ki, muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış” dedi. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de faiz indirme süreci ile ilgili, “Yeni Merkez Bankası Başkanı açıklamalarıyla beraber faiz indirimi sürecinde, Türk lirasının yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı var. Bu bir ekonomi modeli değil, beceriksizlerin yönetimde olduğu ve faturayı bizlere ödettiği hatalar zinciridir” değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Genel Başkan Danışmanı Bilge Yılmaz ile Kilis’te basın toplantısı düzenleyen Akşener, asgari ücret in 4 bin 253 TL olarak belirlenmesiyle ilgili “Asgari ücretle ilgili olarak 4 bin lira artı 550 lira da işverene kaynak desteği önermiştik. Demek ki, muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış” dedi.

Akşener, Kilis ve diğer illerde yaptığı ziyaretlerde karşılaştıklarına ilişkin, “Bugün her ne kadar AKP’nin milletvekillerinden çıkıp aç insan yok bu ülkede diyeceklerse de bugün kadın kulağıma fısıldadıkları çok acı. 15 gündür yemek pişirmedim diyen 75 yaşında bir kadınla karşılaştım. İşsiz genç sayısını izah etmek mümkün değil” diye konuştu.

Akşener, “Ben her şeyi bilenlerden değilim” dedi ve ekonomi konusundaki değerlendirmeleri için sözü Özlale ve Yılmaz’a bıraktı.

"Bu bir ekonomi değil, hatalar zinciridir

Özlale, faiz indirme politikaları ile ilgili, “Yeni Merkez Bankası Başkanı açıklamalarıyla beraber faiz indirimi sürecinde, Türk lirasının yüzde 50’in üzerinde değer kaybı var. Bu bir ekonomi modeli değil, beceriksizlerin yönetimde olduğu ve faturayı bizlere ödettiği hatalar zinciridir” dedi. Özlale, asgari ücret ile ilgili de, “4250 lira çalışan eline ücret geçmesi bizim tercih ettiğimiz bir miktardır. Bununla beraber, bugün işverene maliyet yüzde 40’ın üzerinde artmıştır. Elektrik fiyatlarının, üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde işverenin üzerine yüzde 40’ın üzerinde maliyet eklemek ne istihdamı artırır ne enflasyonu düşürür” dedi.

Özlale’nin açıklamaları özetle şöyle:

"Asgari ücret sık sık güncellensin"

Bizim itirazımız şuydu, asgari ücreti tabii ki arıtalım ancak devlet işveren üzerindeki iş gücü maliyetini düşürsün. Bize kaynağınız nerede diyorlardı. Son üç aydaki para politikası kurulu kararlarıyla Türkiye 3 katı kadar bütçeyi kaybetti. Önümüzdeki sene almaktan vazgeçilen 335 milyar liralık bir vergi harcaması var. Bu para doğru yere kullanılsaydı işverenin maliyeti azalır, istihdam artardı. Bugünkü Merkez Bankası kararları ilk asgari ücret zamlı maaşı eline geçmeden, enflasyon yoluyla o maaşı elinden alacak. Enflasyon artacak. Bir önerimiz daha var. Asgari ücreti 3-4 ay boyunca sık sık güncelleyelim. Bunu yapabilecek kaynak var. Mevcut bütçe içerisinde de var, liyakatli insanlar başa gelirse de var.

"Dış borç stoku 4.8 trilyon arttı"

Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarından itibaren dış borç stoku 3.25 trilyon TL artmıştır. Yine o zamanki TL’nin değer kaybından dolayı kamu özel iş birliğindeki maliyet 1.14 trilyon arttı. İki önceki bakanın iç borçlanmayı döviz ve altınla yapmasından dolayı fatura da 400 milyar lira artmıştır. Bunları topladığınızda sadece 3 ay içerisinde dış borç stokumuzun 4.8 trilyon arttığını görürsünüz. 2022 yılı şu an mecliste görülen bütçenin 2.75 katı kadar parayı biz son 3 ayda bu beceriksiz Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı yüzünden kaybettik. Bu ülkenin kaynakları var. Bu ne demek? Son 3 ayda hepimizin cebinden 57 bin lira çıkmış demektir. 2 günden beri geziyoruz bu 57 bin liranın binde birinde 1 gününü geçirmeye çalışan vatandaşlar var. Bugün bizim itirazımız bu yönetim sisteminin keyfiyeti ve iş bilmezliği başa getirmesinden dolayı halkımıza getirilen faturadır.

"Kalkınma kongrelerimizden ilkini 24 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştiriyoruz"

24 Aralık’ta kalkınma kongrelerimizden ilkini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Teması yoksulluk kapsayıcılık ve istihdam. Bu yönetim sistemine geçtikten sonra Türkiye’de giderek büyüyen ve hiçbir şekilde önlemi alınmayan, hepimizin her gün tecrübe ettiği bir yoksulluk var. İYİ Parti’nin yoksullukla mücadele programı hazır. Hepimiz biliyoruz ki sosyal yardımlar gerçek ihtiyaç sahibine verilmiyor. Türkiye’de genç ve kadın yoksulluğu toplam yoksulluktan daha incitici durumda. Bu yüzden ikinci temamız kapsayıcılık. Sosyal devletin herkes için var olduğunu anlata ikinci bir oturum olacak. İstihdam iktidarın açıkladığı, adına model dediği hatalar zinciriyle asla artmaz. İstihdam için uzun dönemli politikalar geliştirmek lazım. İYİ Parti’nin projelerini sizlerle paylaşacağız. Daha sonra da düzenli aralıklarla toplam 4 kalkınma kongresi düzenleyip İYİ Parti’nin kısa orta ve uzun dönemde çözüm önerilerini sizlerle paylaşacağız."

Yılmaz: Faiz politikası Türk Lirasına olan güveni iyice kırıyor

Özlale’nin ardından konuşan Yılmaz ise “Merkez Bankası uzun süredir yanlış para politikaları uyguluyor. Merkez Bankası güvenilirliğini kaybettiği için ülkeye tahribat yapıyor. Faizi indirmesi çok önemli değil, inanılmaz derecede büyük bir enflasyon beklentisi karşısında, şu anki faiz politikası ile Merkez Bankası Türk lirasına olan güveni iyice kırıyor” dedi ve şöyle konuştu:

“Kısa sürede halkın gözünü boyamak, makyaj yapmak amacıyla ödünç aldığımız dolarları çarçur ediyorlar. Önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla neden buraya geldiğimizi ortaya koyacağız. Son 3-6 ayın yanlış politikaları değil 19-20 yılın yanlış politikaları içinde bir çıkış yolu aranıyor ve o panik içinde daha büyük hatalar yapılıyor. Halkımıza bu nedenleri iyice anlatmamız lazım ki insanlar ne yapacağını takdir edebilsin. Daha sonra hasar tespiti yapılacak ve halkımızla paylaşılacak. Tahribat büyük olduğu için bazı bedellerin ödenmesi gerekecek. Ama her krizden sonra olduğu gibi bu bedelleri ücretli ve dar gelirli vatandaşa yüklemeden bir çözüm üreteceğiz. Türkiye’yi geziyoruz, Türkiye’de derin bir yoksulluk var.”