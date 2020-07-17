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Akşener'den 18 geyiğin ihale ile öldürülecek olmasına tepki: Önce işinizi doğru yapın, hayvanlarımızı rahat bırakın!

17 Temmuz 2020 09:53

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin avlanması için açtığı ihaleye sosyal medyadan büyük tepki geldi. Sanatçılar ve siyasetçilerin de arasında yer aldığı binlerce kişi ‘Geyikler Ölmesin’ etiketiyle ihaleye karşı çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Önce işinizi doğru yapın, doğamızı, hayvanlarımızı rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü, kentte kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendi. Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre ihale kapsamında Eskişehir'de 18 kızıl geyik vurulacak. Geyiklerin vurulmasına izin verilmesine sosyal medyadan büyük tepki geldi. ‘Geyikler Ölmesin' etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Karara tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “ Ülke tarımını zevk için öldürteceğiniz güzelim geyikler mi kurtaracak? Önce işinizi doğru yapın, doğamızı, hayvanlarımızı rahat bırakın” dedi.

Pakdemirli'ye çağrı

Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı ihaleyle Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek, “Bunlar can! Senin, benim gibi yaşam hakları var. Para karşılığı öldürülmelerine izin verilemez. Hayvan katliamını durdurun” ifadelerini kullandı.

"Doğadan elinizi çekin artık"

Karara tepki gösteren bir başka siyasetçi ise İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat oldu. Sunat, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir’de 18 geyiği vurmak için ihale açıyor. Sebep nedir; Kızıl Geyikler ekolojik dengeyi bozuyormuş! Geyikler ekolojik dengeyi bozmaz ama sizin insanlarımızın psikolojisini bozduğunuz kesin! Doğadan elinizi çekin artık”

"Satılığa çıkarandan razı değiliz"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise, “Sen kim oluyorsun da Allah’ın verdiği canı İhaleye çıkarıp alıyorsun? Can almak için para verenden de, satılığa çıkarandan da razı değiliz. Biz hep ülkemizin doğası, hayvanları, halkı için her şeyimizi ortaya koyanlardan olacağız” dedi.

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