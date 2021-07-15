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Akşener'den 15 Temmuz paylaşımı: Millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyorum

15 Temmuz 2021 11:30

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin olarak yayımladığı mesajında, "Millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyorum" değerlendirmesini yaptı. 

Akşener, "Demokrasimizi kesintiye uğratmak için milletimizin iradesini yok sayarak planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde; Millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyor, Demokrasi kahramanı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı. 

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