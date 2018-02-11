Akşener: Cumhurbaşkanı bize kızıyor, Kılıçdaroğlu'na bağırıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için bugün Aydın\'a geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı kastederek, \"Şimdi son zamanlarda çok kızıyor. Bize kızıyor, gerçekten çok üzülüyorum; CHP\'ye ve Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor. Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor. Göze giren çöp gibiyiz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için Aydın\'a geldi. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i çok sayıda kişi zaman zaman yağan yağmura rağmen yalnız bırakmadı. \"Biz Aydın\'ı Efeler diyarı olarak bilirdik. Meğer Aydın aynı zamanda Bakanlar diyarıymış\" diyen Akşener, \"Millet bana Başbakan Meral diye bağırdı. Ben dedim ki öyle söylemeyin sonra tepedeki çok kızıyor. Çünkü Başbakan Meral dediniz bir Başbakan uçtu. Bir daha Başbakan Meral dediniz bu kez öbürü de uçtu. İki Başbakan yediniz. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Meral diyorsunuz o arkadaşta uçacak. Onlara sabaha kadar uyku yok, acaba kim gidecek\" dedi.

\'SON ZAMANLARDA ÇOK KIZIYOR\'

Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı kastederek, \"Şimdi son zamanlarda çok kızıyor. Bize kızıyor, gerçekten çok üzülüyorum; CHP\'ye ve Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor. Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor. Göze giren çöp gibiyiz. Dolayısıyla kızdıkça bağırıyor. En sonunda AKP Genel Başkanı normal bir insana dahi kavgada söylenemeyecek sözleri anamuhalefet partisi genel başkanına söyledi. Onursuz, haysiyetsiz ve ahlaksız diye düz gitti. Ben şimdi çok merak ediyorum bu mahkemenin sonucu ne olacak. İktidar partisi genel başkanına kaşının altında gözün var dediğin zaman hapis cezası var. Ama iktidar partisi genel başkanı, anamuhalefet partisi genel başkanına sövdüğünde ne olacak göreceğiz. Bu öfkenin ve kızmanın sebebi sizsiniz\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ DE SİZİ KORKUTUYOR\'

Akşener, \"Ben buraya bir saat geç geldim, çünkü uçak geç kaldı. Buradaki bu fotoğraf saraydakilerin yeminle uykusunu kaçıracak. Korkunun ecele faydası yok. Siz vatandaşı korkuttunuz İYİ Parti\'de sizi korkutuyor. Aydın\'ın tarımı, turizmi ve havaalanı konusu bizim bilgimiz içindedir. Parti yönetim kurulu arkadaşımızın ailesinin bağışladığı 15 dönümlük havaalanını, Allah\'ın izniyle sivil trafiğe açacağız\" dedi.

\'KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ\'

Akşener, parti binasının açılışının ardından CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti. Ekibiyle birlikte Akşener\'i karşılayan Çerçioğlu, \"Meral Akşener\'le biz parlamentoda birlikte çalıştık. O zaman da çok nazikti, şimdi de öyle. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine, yönetim kurulu üyelerine, il başkanı ve milletvekiline çok teşekkür ediyorum\" dedi.

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