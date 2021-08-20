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Akşener: Çok öfke gördüm, keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse

"Millet ile devlet arasındaki bağı zayıflatır bu"

20 Ağustos 2021 10:46

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı Muğla ziyaretinin ardından vatandaşlardan gelen tepkilere ilişkin olarak, Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" yorumunu yaptı. 

Akşener'in 18 ve 19 Ağustos'taki Muğla ziyaretine katılan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le 18 ve 19 Ağustos günleri Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris ilçelerinde yanan orman arazilerini ve yangından zarar gören 13 köyü dolaştık. Daha neler neler. Eminim televizyon bültenlerinden ve muhabir arkadaşların haberlerinden daha çok yakarış göreceksiniz." değerlendirmesini yaptı. 

Zeyrek'in  “Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna  “Çok öfke gördüm. İnsanların canı yanmış zaten. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Millet ile devlet arasındaki bağı zayıflatır bu. Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse.” yanıtını verdi. 

Zeyrek ziyarete ilişkin olarak, "Bölgedeki tablo Akşener'in dileğinin pek de gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bırakın Erdoğan'ı bakanlar, bürokratlar dahi bu sesleri duymuyor artık." yorumunu yaptı. 

İyi Parti Genel BaşkanıMeral AkşenerErdoğanErdoğanTayyip Bey
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