Akşener: CHP'nin adayı ikinci tura kalırsa şartsız şurtsuz destekleriz!

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura CHP'nin adayı kalması durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Akşener, "CHP'nin adayı kaldı biz onu şartsız şurtsuz destekleyeceğimizi ilan ediyorum" dedi. Akşener, "İki partinin birleşip tek aday göstermesi stratejik olarak yanlış" ifadesini kullandı.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Akşener'im açıklamarı şöyle:

- Türkiye'nin devlet millet bekası söz konusu oldu diyelim. Böyle şartlarda ittifaklar dayattı ne yaparsınız?..

- Esasında ben şunu anlatmaya çalıştım. Bir, CHP aday çıkarmalı. Devlet millet bekası için söylüyorum bunu. Ayrı bir aday çıkarmalı. Bizim için arkadaşlar beni istiyor, aday çıkarmalıyız. Zaten Tayyip Bey aday, HDP de aday çıkarırsa, keşke Saadet Partisi de aday çıkarabilse. Mesela, ben Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim. Bu kadar açık konuşuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ortak bir aday çıkardığı zaman yeni Ekmeleddin Bey vakası olur. Bunu doğru bulmuyorum. Onun için oradaki ittifaka karşıyım. Ama ikinci tura kalındı, diyelim ki, CHP'nin adayı kaldı. Biz İYİ Parti olarak -normalde siyasi partiler bunu söylemez- açıklıkla söylüyorum ben ne yapacağımızı, biz o kişiyi destekleyeceğiz. Yani şart şurt ileri sürmeden ikinci turda destekleyeceğiz. Bu başka bir şey ama diğer taraftan diyelim ki yerel seçim var. Referandumda 17 büyükşehir 'hayır' verdi. 'Buralarda iş birliği yapılabilir mi?' sorusunun cevabı aranabilir buraya 'hayır' demiyorum. Yani bu aranabilir... Mesela ittifaklar çıkar ise samimiyetle söylüyorum Genel Başkanları ile bu manada bir konuşmuşluğum yok. Ama Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ortaklaşmayı arzu ederim. Bir taraftan Meclis'te olmalarını arzu ederim. Bir taraftan onların ortak adayı olmayı arzu ederim. Yani yüz bin imza ile aday olmak istiyorum ben. Dolayısıyla bu dediğim benim farklı bir şeydi. Yani bugün Türkiye'de MHP ile AK Parti arasında kurulan ittifakın karşısında söylenmiş bir söz değil. Onlar ayrı bir sistem. Ona saygı duyuyorum herhangi bir problemim yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçimini eğer 2015'te MHP aday çıkarsaydı CHP aday çıkarsaydı HDP zaten aday çıkarmıştı. Bütün hesap kitapta Tayyip Bey ikinci tura kalıyordu...

- Partiniz kurulurken size ve partinize yönelik suçlamalardan biri 'proje parti' iddialarıydı. Şimdi bu döndü şöyle söylemler yayılıyor, 'Devlet Bahçeli hamlesi bir ittifak hamlesi fakat Meral Akşener'in önünü kesmek için bir ittifak hamlesi.' Çok açık soruyorum, siz Tayyip Erdoğan ile bir ittifakı düşünür müsünüz?

- Hayır... Şimdi ben ne Tayyip Bey ile ne bir başkası ile ne Emine Hanım'la -bu dedikodular da var- herhangi bir görüşmem yok. Ne telefonla ne de bir aracıyla şunla bunla.. Benim bu mevzularda herhangi bir görüşmem kesinlikle olmadı. Yani olmaz. Dediğim gibi tekrar başa dönüyoruz. En başında söylediğim gibi benim motivasyonum başka bir türlü bir motivasyon. O hukuksuzlukları gördüm. Yani benim gibi bir kadın bunları yaşamışsa daha imkânları zayıf kadınlarımız neler yaşıyordur imkânları zayıf erkeklerimiz neler yaşıyordur. Dolayısıyla ben kendime bir misyon edindim. O misyon çerçevesi içinde böyle bir şey yok.

- İşin tersinden de söyleniyor Tayyip Erdoğan pragmatisttir. 'MHP'nin bittiğini gördü Meral Hanım ile ittifak için deneyebilir' yorumları yapılıyor...

- Hiç öyle bir ittifak yok. Samimiyetle bunu söylüyorum. Ne çevresi ile var ne başka biri ile var. Ya, her gün 5 kişi bana sövüyor. Şahsi sövüyor. Her gün ortalama 5 kişi bana sövüyor. Dolayısıyla böyle bir sistemin içinde zaten o taraftan da yok yani benim açımdan da öyle bir şey yok. Ben sadece 'evet',' hayır' bloğunun çok keskinleştiğini geçirgenliğinin çok az olduğunu dolayısıyla 'hayır' bloğunun yani aktörlerinin aday çıkarması gerektiğini bütün açıklığı ile söylüyorum ondan sonra ikinci turda da diyelim ben kalırsam desteklenmem gerektiğini diyelim CHP'nin adayı kaldı biz onu şartsız şurtsuz destekleyeceğimizi ilan ediyorum. Bu başka bir şey. İki partinin birleşip tek aday göstermesi stratejik olarak yanlış. Bu ben bile olsam yanlış. Öyle kullanırlar ki... Onun için.