Akşener çağrı yapmıştı; parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri yarın başlıyor

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra parlamenter sisteme hızlı bir geçişin yol haritasını şimdiden belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. İki lider 4 Haziran Pazartesi (yarın) saat 11 30’da CHP Genel Merkezi’nde görüşecek.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçiş süreci için 2 yıl öngördüğünü söylemesinin ardından Akşener seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda, Millet İttifakı’nda yer alan partilere çağrı yaparak parlamenter seçime geri dönmenin yol haritasını belirlemeyi önermişti.

Parlamenter sisteme dönüşün en kısa sürede tamamlanması gerektiğini savunan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. İki lider telefonda yaptıkları görüşmede miting programlarına bakarak en kısa sürede buluşmayı kararlaştırdı.

Akşener’in çağrısının ardından CHP, İyi Parti ve SP genel başkan yardımcıları parlamenter sisteme dönüş konusunda bir ön toplantı yapmıştı. Liderlerin görüşmelerinin ardından “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nden parlamenter sisteme dönüş için izlenecek yol haritasının ve takvimin nasıl olacağının netleştirilmesi, sonrasında da bunun kamuoyuna açıklanması bekleniyor.