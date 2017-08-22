Akşener: Bu kandırıkçı iktidardan sandıkta kurtulacağız!

MHP'li muhaliflerden Trabzon Milletvekili Koray Aydın, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağını açıkladı. Aydın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, "MHP tek bir kişinin partisi haline gelmiştir. MHP'ye duyulan güven halk nezninde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" sözleriyle tepki gösterdi. Aydın'dan sonra konuşan Akşener, "Bu kandırıkçı iktidardan gayretinizle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız" dedi.

Ekim ayında yeni partiyi kuracağını açıklayan Akşener, Koray Aydın'ın Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Biz çocuklarımıza hayal kurduramıyoruz. Sayın Bakanım (Koray Aydın) 61 yaşında olduğunu söyledi, yaşıtız. Biz hayaller kurardık eskiden. Ekonomik olarak yüksek ailelerin çocukları olmadığı halde ülkemiz için hayallerimiz vardı ama bugünün gençleri hayal kuramadıkları gibi, bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Aldatanların ülkemizin gençlerini getirdiği nokta budur. Ben ve arkadaşlarıma cenab-ı hak bu yolu açacak, sözümüzün arkasında o kadar net duracağız ki, bu kandırıkçı iktidardan sizin gayretinizle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız. Ben tekrar sayın bakanıma en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."