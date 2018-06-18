Akşener: Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, programlarının engellenmeye çalışıldığını söyledi. Akşener, "Aksaray Valisi'ni buradan uyarıyorum, bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım" dedi.

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aksaray’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

"Bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz"

Son dönemlerde programlarının engellenmeye çalışıldığını belirten Akşener, Aksaray'daki bir polis müdürüne de tepki gösterdi. Akşener, şöyle konuştu:



''Son zamanlarda özellikle benim programlarına yönelik, devlet bürokrasisinden son derece çirkin hadiselerle karşı karşıyayız. 24'ünde gereğini yapacaksınız. Öncelikle şunu söyleyeyim; Aksaray Valisi'ni buradan uyarıyorum, bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım. Bu bayrağın içinde, bu kırmızının içinde benim şehit amcamın kanı var. Dolayısıyla dün hendekler kazılırken, o polis müdürü kalkıp da bugün iktidarda bulananlara diyebilmiş mi ki, 'Bu hendeklerin kazılması yanlıştır. Bunu yapmayın. Bu kanunsuz talimat demiş mi?' Kafasını çevirmiştir. O hendekler açılırken Sayın Erdoğan, 'Sadece buna ben talimat verdim; valiler kafasını çevirecek, PKK'ya herhangi bir operasyon yapmayacaklar' diye televizyondan söylemedi mi? Sonra ne oldu? Hendekler kapatıldı, kınalı kuzular şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım."



Akşener, sözlerinin devamında, "Barzani'nin bir yıl evvel Ankara'da bayrağını asanlar milli; Meral Akşener gayri milli mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz. Peki Barzani'nin kafasındakileri silkeleyip megri megri ağlayanlar yerli ve milli; ben ve partim gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz. Valiyi uyarıyorum. Bu devran döner. Sonra Sayın Erdoğan'a da güvenenleri uyarayım. Sayın Erdoğan, Mavi Marmara'da olduğu gibi bu hadsiz ve terbiyesiz müdürü dımdızlak ortada bırakır. Hesap vakti geldiğinde, Mavi Marmara'ya binenlere, şehit olanlara dediği gibi 'Binerken bana mı sordunuz?' der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır. Onun için devletin bürokratı, devletin bürokratı olmalıdır. Sarayın halayı olacaklardan, vallahi hesap soracağım, billahi hesap soracağım. Devlet sisteminin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir zamanlar vardı. Onları tarih şerefsiz olarak yazıyor ama direnenleri kahraman yazıyor" ifadelerini kullandı.

İktidarı TİKA konusunda eleştiren Akşener "Osmanlı’dan miras kalanlar yıkılıyor, TİKA dünyaya para dağıtıyor. Siz mazotu 6 liraya kullanın, TİKA gitsin Kolombiya’da okul yapsın" şeklinde konuştu.

"İlk işim Suriye’yle ilişkileri düzeltmek olacak"

Seçilmesi halinde ilk işinin Suriye'yle ilişkileri düzeltmek olacağını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Bütün bu düzen değişecek. Türkiye’de ekonomiyi, çiftçiyi, dış politikayı, eğitimi mezara gömdüler. Suriye’nin içine elini soktu, 4 milyon Suriyelimiz var. İlk işim Suriye’yle ilişkileri düzeltmek olacak. Mültecileri sağlıklı bir şekilde memleketlerine geri göndereceğim. 150 milyar lira cepte kalacak. TRT’yi satıyorum, her yıl 2,5 milyar lira harcanıyor. O da cepte. Sarayın 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Cumhurbaşkanı olunca inin o arabalardan diyeceğim. 8,5 milyar lira da cepte. İsrafı bitireceğiz, eğitimi düzelteceğiz"

"Sağlık Bakanlığı’nın TİKA’nın bütçesiyle aynı"

Akşener, "Yeni Aziz Sancar’ların yolları kapalı. Yolları beraber açacağız. TİKA’nın harcadıklarını yüzde 1’ini Aksaray’a yatırsam demiryolunuz uçar. Sağlık Bakanlığı’nın TİKA’nın bütçesiyle aynı" dedi.

"MİT’in bütçesi TRT’nin bütçesinden düşük"

"MİT’in bütçesi TRT’nin bütçesinden düşük" diyen Akşener "5 yılda Türkiye hayvan ithalatini bırakacak. Atamamayan öğretmenlerin sorununu çözeceğiz. Emekliye bin lira yatırmaya çalıştılar, onu da beceremediler. Çünkü vatandaşı mutlu etmek gibi bir gayeleri yok" şeklinde konuştu.