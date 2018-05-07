Akşener: Borçları satın alacağız; asgari ücretle çalışanların ve işsizlerin borcunu sileceğiz

Türkiye’deki özel tüketim harcamalarının yüzde 20’sinin borçla yapıldığını belirten İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçimlerden galibiyetle çıkmasının ardından ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ kuracaklarını belirterek "30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız" dedi.

Asgari ücretle çalışanların, işsizlerin ve gazi ile şehit yakınlarının borçlarının silineceğini kaydeden Akşener, "Düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler" diye ekledi.

"İlk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden..."

“Kapısına dayanan haciz memurunun baskısı altında evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar bunalıma girmiştir” ifadelerini kullanan Akşener, Türkiye’nin borç sıkıntısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. 4.5 milyon kişinin borcunun satın alınacağını kaydeden Akşener, asgari ücretle çalışan ve işsizlerin borçlarının silineceğini kaydetti. Ekonomi ajandasını açıkladığı toplantıda konuşan Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

-Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.

-30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

-Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.

-Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

-Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.

"Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL"

-Yandaş işadamlarına verdiğin ihalelerin parasını nereden bulup onların cebine koydun. Suriyeli misafirlerimize 10 milyar doları nereden buldun?

-Son kuruşuna kadar maliyetini hesapladık. Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL olacak. Borcunu taksitle ödeyecek vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır.

"25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım"

-2007-2017 yılları arasında örtülü ödenekten tam 12 milyar TL harcadılar. İlk 3 ayda harcadıkları 550 milyon lira. Makam aracı ve taşıt kiralamaya toplam 3 milyar TL harcadılar.

-Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar.

-25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil, sileceğiz ve kurtulacaksınız.