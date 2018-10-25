İyi Parti Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Araştırma Komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin yapılan oylamadan ret çıkması sonrası Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, İyi Partili milletvekillerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Akşener, "Bir gün benden gelecek bir telefon ile vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin" dedi.

MHP'li vekiller EYT için önce kabul oyu vermiş, ardından verdikleri ret oyu sebebiyle önerge kabul edilmemişti.